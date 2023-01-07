Психолог объяснила, как оправиться от трат в праздники

Не стоит оправдывать себя за излишние и незапланированные траты в праздники, вместо этого нужно адекватно оценить ситуацию и спланировать расходы. Об этом рассказала психолог Марина Гладышева.
«Попытка договориться с собой никак не решит проблему и не исправит ситуацию. При необдуманных тратах и правда лучше себя „погрызть“, вернуться к адекватности и понять, что в январе тратить придется заметно меньше. Не нужны никакие оправдания, и самообман тоже не нужен», — цитирует Гладышеву
Гладышева посоветовала проанализировать средства, чтобы избежать мучений впоследствии. По ее словам, возвращаться к реальности неприятно, но необходимо.
Ранее финансовый психолог Ксения Швецова рассказала URA.RU, как не потратить все деньги. Она отметила, что перед праздниками нужно планировать бюджет и расплачиваться наличными.
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