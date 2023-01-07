Психолог объяснила, как оправиться от трат в праздники Психолог Гладышева: не нужно оправдывать излишние траты в праздники 08 января 2023 в 08:01 Размер текста - 17 + Психолог призвала вернуться к реальности после лишних трат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Не стоит оправдывать себя за излишние и незапланированные траты в праздники, вместо этого нужно адекватно оценить ситуацию и спланировать расходы. Об этом рассказала психолог Марина Гладышева. «Попытка договориться с собой никак не решит проблему и не исправит ситуацию. При необдуманных тратах и правда лучше себя „погрызть“, вернуться к адекватности и понять, что в январе тратить придется заметно меньше. Не нужны никакие оправдания, и самообман тоже не нужен», — цитирует Гладышеву News.ru . Гладышева посоветовала проанализировать средства, чтобы избежать мучений впоследствии. По ее словам, возвращаться к реальности неприятно, но необходимо. Ранее финансовый психолог Ксения Швецова рассказала URA.RU, как не потратить все деньги. Она отметила, что перед праздниками нужно планировать бюджет и расплачиваться наличными. Не стоит оправдывать себя за излишние и незапланированные траты в праздники, вместо этого нужно адекватно оценить ситуацию и спланировать расходы. Об этом рассказала психолог Марина Гладышева. «Попытка договориться с собой никак не решит проблему и не исправит ситуацию. При необдуманных тратах и правда лучше себя „погрызть“, вернуться к адекватности и понять, что в январе тратить придется заметно меньше. Не нужны никакие оправдания, и самообман тоже не нужен», — цитирует Гладышеву News.ru. Гладышева посоветовала проанализировать средства, чтобы избежать мучений впоследствии. По ее словам, возвращаться к реальности неприятно, но необходимо. Ранее финансовый психолог Ксения Швецова рассказала URA.RU, как не потратить все деньги. Она отметила, что перед праздниками нужно планировать бюджет и расплачиваться наличными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям