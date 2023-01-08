08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

Чиновник из ХМАО поделился впечатлениями от новогодних каникул в Югре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя природа. Урал, зима, зимний лес, тропинка в снегу, северный урал, зимний урал, урал зимой
Генкель сравнил родные края с настоящей зимней сказкой Фото:

Вице-губернатор ХМАО Роман Генкель на новогодних каникулах отправился с семьей в путешествие по туристическому маршруту Ханты-Мансийск-Когалым-Сургут. Соответсвующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале.

«Перед началом нового рабочего года особенно приятно вспомнить каникулы. Для меня они были насыщенными и наполненными впечатлениями ведь мы с семьей отправились в путешествие по нашей Югре! Выбрали и туристический маршрут Ханты-Мансийск-Когалым-Сургут», — говорится в сообщении. Генкель сравнил родные края с настоящей зимней сказкой, а так же поздравил всех с наступившим Новым годом и Рождеством.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО рассказали о главных и необычных достопримечательностях региона. В список мест, которые стоит посетить, вошли: Музей под открытым небом «Суеват Пауль» в Югорске, Дворец искусств «Нефтяник» в Сургуте, База отдыха «Атмосфера» в Нягани, Культурно-исторический центр в Урае, Русскинский музей природы и человека имени Ядрошникова в Сургутском районе.

Вице-губернатор ХМАО отправился в путешествие по родным краям

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Вице-губернатор ХМАО Роман Генкель на новогодних каникулах отправился с семьей в путешествие по туристическому маршруту Ханты-Мансийск-Когалым-Сургут. Соответсвующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале. «Перед началом нового рабочего года особенно приятно вспомнить каникулы. Для меня они были насыщенными и наполненными впечатлениями ведь мы с семьей отправились в путешествие по нашей Югре! Выбрали и туристический маршрут Ханты-Мансийск-Когалым-Сургут», — говорится в сообщении. Генкель сравнил родные края с настоящей зимней сказкой, а так же поздравил всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО рассказали о главных и необычных достопримечательностях региона. В список мест, которые стоит посетить, вошли: Музей под открытым небом «Суеват Пауль» в Югорске, Дворец искусств «Нефтяник» в Сургуте, База отдыха «Атмосфера» в Нягани, Культурно-исторический центр в Урае, Русскинский музей природы и человека имени Ядрошникова в Сургутском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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