Пермский военнослужащий получил награду от Путина

09 января 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Военнослужащего наградили медалью Жукова Фото: Анна Майорова © URA.RU Военнослужащий Игорь Пухарев из Пермского края получил награду от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в группе администрации Куединского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Игорь Пухарев награжден медалью Жукова. Награду вручил Владимир Путин во время посещения Южного военного округа», — сообщается в посте. Ранее URA.RU писало, что пермского омоновца наградили медалью «За отвагу». Во время СВО он был ранен, но спас своих товарищей.

Военнослужащий Игорь Пухарев из Пермского края получил награду от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в группе администрации Куединского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Игорь Пухарев награжден медалью Жукова. Награду вручил Владимир Путин во время посещения Южного военного округа», — сообщается в посте. Ранее URA.RU писало, что пермского омоновца наградили медалью «За отвагу». Во время СВО он был ранен, но спас своих товарищей.