08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

Пермский военнослужащий получил награду от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , орден, награды, медали
Военнослужащего наградили медалью Жукова Фото:

Военнослужащий Игорь Пухарев из Пермского края получил награду от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в группе администрации Куединского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Игорь Пухарев награжден медалью Жукова. Награду вручил Владимир Путин во время посещения Южного военного округа», — сообщается в посте.

Ранее URA.RU писало, что пермского омоновца наградили медалью «За отвагу». Во время СВО он был ранен, но спас своих товарищей.

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Военнослужащий Игорь Пухарев из Пермского края получил награду от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в группе администрации Куединского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Игорь Пухарев награжден медалью Жукова. Награду вручил Владимир Путин во время посещения Южного военного округа», — сообщается в посте. Ранее URA.RU писало, что пермского омоновца наградили медалью «За отвагу». Во время СВО он был ранен, но спас своих товарищей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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