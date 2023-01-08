Пермский военнослужащий получил награду от Путина

Военнослужащего наградили медалью Жукова
Военнослужащий Игорь Пухарев из Пермского края получил награду от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в группе администрации Куединского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
«Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Игорь Пухарев награжден медалью Жукова. Награду вручил Владимир Путин во время посещения Южного военного округа», — сообщается в посте.
Ранее URA.RU писало, что пермского омоновца наградили медалью «За отвагу». Во время СВО он был ранен, но спас своих товарищей.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».