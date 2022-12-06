Медаль «За отвагу» Владиславу Украинцу вручили 5 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Омоновец из Соликамска (Пермский край), мастер спорта международного класса по кикбоксингу Владислав Украинец награжден медалью «За отвагу». Во время участия в спецоперации он был ранен, но спас своих товарищей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал тренер спортсмена, директор МАУ СШОР «Олимпиец» Сергей Матвеев». Судя по фото удостоверения к награде, опубликованному на странице Матвеева, указ о награждения соликамца президент РФ Владимир Путин подписал 29 сентября.

«5 декабря состоялось вручение государственной награды Российской Федерации — медали „За отвагу“. Награды удостоился наш спортсмен отделения кикбоксинга, мастер спорта России международного класса Владислав Украинец. Проявляя мужество и смелость, он неоднократно принимал участие в СВО и, будучи раненым, спасал своих товарищей», — написал Матвеев.

Директор спортшколы также отметил, что его подопечный, помимо основной деятельности, «проводит профилактические беседы с молодежью Соликамска о патриотизме, мерах безопасности и спорте». Этим летом медалью «За отвагу» были награждены двое пермских сотрудников Росгвардии, также принимавшие участие в СВО.

Спецоперация проводится на территории Украины с конца февраля. Основными ее целями, по словам Путина, являются демилитаризация и денацификация страны и защита мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Владислав Украинец во время участия в спецоперации был ранен, но помогал спасать своих товарищей Фото: страница Сергея Матвеева, «Вконакте»