Свердловчанин, шесть лет совращавший школьниц, отправлен в колонию

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Свердловчанин получил 24 года колонии

Суд назначил 24 года колонии свердловчанину, на протяжении шести лет совращавшему четырех школьниц, с которыми знакомился в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы», – говорится в сообщении ведомства. Следователи доказали, что мужчина с 2014 по 2020 годы переписывался в соцсетях и мессенджерах с девочками, которым не исполнилось 14 лет, и совращал их.

При этом свердловчанин не только пересылал девочкам развратные сообщения, но и встречался с жертвами после переписок. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что у мужчины ранее было три судимости, последняя из которых – в 2000 году. Все три раза преступления были связаны с чужим имуществом.

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Суд назначил 24 года колонии свердловчанину, на протяжении шести лет совращавшему четырех школьниц, с которыми знакомился в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы», – говорится в сообщении ведомства. Следователи доказали, что мужчина с 2014 по 2020 годы переписывался в соцсетях и мессенджерах с девочками, которым не исполнилось 14 лет, и совращал их. При этом свердловчанин не только пересылал девочкам развратные сообщения, но и встречался с жертвами после переписок. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что у мужчины ранее было три судимости, последняя из которых – в 2000 году. Все три раза преступления были связаны с чужим имуществом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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