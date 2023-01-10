Свердловчанин, шесть лет совращавший школьниц, отправлен в колонию

Свердловчанин получил 24 года колонии Анна Майорова © URA.RU

Суд назначил 24 года колонии свердловчанину, на протяжении шести лет совращавшему четырех школьниц, с которыми знакомился в социальных сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы», – говорится в сообщении ведомства. Следователи доказали, что мужчина с 2014 по 2020 годы переписывался в соцсетях и мессенджерах с девочками, которым не исполнилось 14 лет, и совращал их.

При этом свердловчанин не только пересылал девочкам развратные сообщения, но и встречался с жертвами после переписок. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что у мужчины ранее было три судимости, последняя из которых – в 2000 году. Все три раза преступления были связаны с чужим имуществом.