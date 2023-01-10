Пьяный пермяк украл у пенсионера кинжал и угодил в колонию

Жителя Пермского края осудили на год и восемь месяцев колонии за кражу денег и личного имущества у пенсионера. Приговор виновному вынес Кудымкарский городской суд. Ранее уже судимого 40-летнего мужчину, в том числе, признали виновным в совершении кражи кинжала, который является семейной реликвией.
«Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к дому потерпевшего. Убедившись в том, что там никого нет, разбил камнем стекло и проник в жилище. В одной из комнат взял со стола деньги в размере семи тысяч рублей, из спальни похитил телевизор с блоком питания, телеантенну и другое имущество. Среди украденного был сувенирный кинжал с ножнами, который передается по наследству», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления. Вещи он занес в квартиру своей подруги, оставив при себе только деньги и кинжал. В итоге подозреваемого задержали по горячим следам возле одного из магазинов. Все вещи вернули законному владельцу. Деньги, со слов преступника, он потерял. Отбывать назначенное наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Пермского края осудили на шесть лет тюрьмы за серию краж. Мужчину задержали после воровства инструментов для груминга из зоомагазина в Кунгуре.
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Жителя Пермского края осудили на год и восемь месяцев колонии за кражу денег и личного имущества у пенсионера. Приговор виновному вынес Кудымкарский городской суд. Ранее уже судимого 40-летнего мужчину, в том числе, признали виновным в совершении кражи кинжала, который является семейной реликвией. «Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к дому потерпевшего. Убедившись в том, что там никого нет, разбил камнем стекло и проник в жилище. В одной из комнат взял со стола деньги в размере семи тысяч рублей, из спальни похитил телевизор с блоком питания, телеантенну и другое имущество. Среди украденного был сувенирный кинжал с ножнами, который передается по наследству», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления. Вещи он занес в квартиру своей подруги, оставив при себе только деньги и кинжал. В итоге подозреваемого задержали по горячим следам возле одного из магазинов. Все вещи вернули законному владельцу. Деньги, со слов преступника, он потерял. Отбывать назначенное наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Пермского края осудили на шесть лет тюрьмы за серию краж. Мужчину задержали после воровства инструментов для груминга из зоомагазина в Кунгуре.