За кражу ножниц и еды пермяка осудили на 6 лет

18 августа 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Пермяка осудили за серию краж на 6 лет строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Серийный вор из Пермского края проведет в тюрьме 6 лет. Мужчина попался после кражи инструментов для груминга из зоомагазина в Кунгуре (Пермский край). О преступлениях 45-летнего пермяка сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В марте 2021 года мужчина гвоздодером отогнул оконную раму зоомагазина и похитил оттуда инструменты для груминга животных и деньги, ущерб составил более 116 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что этот же мужчина причастен к серии краж велосипедов», — рассказали в полиции. Доказано, что мужчина не брезговал и воровством продуктов питания, которые прихватил с собой из квартиры, куда забрался с целью грабежа. Помимо еды, пермяк вынес оттуда ювелирные украшения. Суд признал его виновным, следующие 6 лет грабитель проведет в тюрьме строгого режима. Ранее URA.RU писало о краже собаки, которую перекрасили, чтобы хозяин ее не нашел. Задумка похитителей не принесла успеха, хозяин нашел своего питомца и опубликовал фотографии перекрашенной собаки.

Серийный вор из Пермского края проведет в тюрьме 6 лет. Мужчина попался после кражи инструментов для груминга из зоомагазина в Кунгуре (Пермский край). О преступлениях 45-летнего пермяка сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В марте 2021 года мужчина гвоздодером отогнул оконную раму зоомагазина и похитил оттуда инструменты для груминга животных и деньги, ущерб составил более 116 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что этот же мужчина причастен к серии краж велосипедов», — рассказали в полиции. Доказано, что мужчина не брезговал и воровством продуктов питания, которые прихватил с собой из квартиры, куда забрался с целью грабежа. Помимо еды, пермяк вынес оттуда ювелирные украшения. Суд признал его виновным, следующие 6 лет грабитель проведет в тюрьме строгого режима. Ранее URA.RU писало о краже собаки, которую перекрасили, чтобы хозяин ее не нашел. Задумка похитителей не принесла успеха, хозяин нашел своего питомца и опубликовал фотографии перекрашенной собаки.