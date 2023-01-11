11 января 2023

Учеников школы в Челябинской области отправили на дистанционное обучение из-за холода в классах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, сотовый телефон, учебники, домашнее обучение, видеоконференция, мобильный телефон, удаленка, дистанционное обучение, zoom, дистант, зум, урокионлайн
По словам родителей, школьники учились дома весь декабрь и продолжают в январе Фото:

Учеников школы №2 в Юрюзани Челябинской области отправили на дистанционное обучение из-за холода в классах. Об этом родители детей пишут в соцсетях, обращаясь к губернатору Алексею Текслеру.

«Алексей Леонидович, помогите, пожалуйста. В городе Юрюзань с начала зимы идет реконструкция тепловых сетей. В связи с этим постоянно отключают отопление. Ученики школы МОУ ООШ N2 практически весь декабрь проучились дистанционно, так как температура в классах очень низкая, много детей заболели. Сейчас январь и нас опять отправили на дистанционное обучение», — пишут юрюзанцы в паблике «Текслер, ПОМОГИ!!!» социальной сети «ВКонтакте».

По словам жителей Юрюзани, в школе очень холодно (сейчас температура в классах +8 градусов), хотя сети поменяли, и ситуация должна быть обратной. От этого, по словам родителей, падает качество знаний у детей.

По поводу холода в школе URA.RU отправило запрос в районную администрацию. Пока (на утро 12 января) ответ еще не был получен.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Учеников школы №2 в Юрюзани Челябинской области отправили на дистанционное обучение из-за холода в классах. Об этом родители детей пишут в соцсетях, обращаясь к губернатору Алексею Текслеру. «Алексей Леонидович, помогите, пожалуйста. В городе Юрюзань с начала зимы идет реконструкция тепловых сетей. В связи с этим постоянно отключают отопление. Ученики школы МОУ ООШ N2 практически весь декабрь проучились дистанционно, так как температура в классах очень низкая, много детей заболели. Сейчас январь и нас опять отправили на дистанционное обучение», — пишут юрюзанцы в паблике «Текслер, ПОМОГИ!!!» социальной сети «ВКонтакте». По словам жителей Юрюзани, в школе очень холодно (сейчас температура в классах +8 градусов), хотя сети поменяли, и ситуация должна быть обратной. От этого, по словам родителей, падает качество знаний у детей. По поводу холода в школе URA.RU отправило запрос в районную администрацию. Пока (на утро 12 января) ответ еще не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...