Учеников школы в Челябинской области отправили на дистанционное обучение из-за холода в классах

По словам родителей, школьники учились дома весь декабрь и продолжают в январе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учеников школы №2 в Юрюзани Челябинской области отправили на дистанционное обучение из-за холода в классах. Об этом родители детей пишут в соцсетях, обращаясь к губернатору Алексею Текслеру.

«Алексей Леонидович, помогите, пожалуйста. В городе Юрюзань с начала зимы идет реконструкция тепловых сетей. В связи с этим постоянно отключают отопление. Ученики школы МОУ ООШ N2 практически весь декабрь проучились дистанционно, так как температура в классах очень низкая, много детей заболели. Сейчас январь и нас опять отправили на дистанционное обучение», — пишут юрюзанцы в паблике «Текслер, ПОМОГИ!!!» социальной сети «ВКонтакте».

По словам жителей Юрюзани, в школе очень холодно (сейчас температура в классах +8 градусов), хотя сети поменяли, и ситуация должна быть обратной. От этого, по словам родителей, падает качество знаний у детей.

По поводу холода в школе URA.RU отправило запрос в районную администрацию. Пока (на утро 12 января) ответ еще не был получен.