Тюменский маркетолог бросил работу и в 38 лет стал археологом в Кургане. Фото

12 января 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Сейчас Геннадий Сауков является археологом и аспирантом КГУ (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший начальник отдела маркетинга в одном из крупных тюменских холдингов Геннадий Сауков отказался от этой работы ради археологии, а в 38 лет поступил в магистратуру Курганского госуниверситета. Данная информация была размещена 12 января на сайте вуза. «Геннадий Сауков получил образование менеджера по туризму, работал начальником отдела маркетинга в одном из крупных тюменских холдингов. Но в 2016 году он кардинально изменил свою жизнь… стал археологом. В 2018 году он поступил в магистратуру Курганского госуниверситета», — указано в сообщении. Сейчас Сауков является аспирантом КГУ. По его словам, старая работа не приносила ему удовольствия, поэтому он стал археологом. Сауков успел побывать на раскопках в девяти регионах страны. Он специализируется на изучении фарфора и фаянса Пермской губернии. «Археология нового времени интересна тем, что можно изучать не только вещественные источники, которые выкопаны, но и сопоставлять это с письменными источниками. Это дает очень интересные результаты. <…> Мне сейчас 42, а когда поехал в первую экспедицию было 36, когда я поступал, мне было 38. Я точно могу сказать, что это совсем не поздно», — отметил Сауков. Геннадий Сауков стал археологом в 36 лет Фото: сайт Курганского государственного университета

Бывший начальник отдела маркетинга в одном из крупных тюменских холдингов Геннадий Сауков отказался от этой работы ради археологии, а в 38 лет поступил в магистратуру Курганского госуниверситета. Данная информация была размещена 12 января на сайте вуза. «Геннадий Сауков получил образование менеджера по туризму, работал начальником отдела маркетинга в одном из крупных тюменских холдингов. Но в 2016 году он кардинально изменил свою жизнь… стал археологом. В 2018 году он поступил в магистратуру Курганского госуниверситета», — указано в сообщении. Сейчас Сауков является аспирантом КГУ. По его словам, старая работа не приносила ему удовольствия, поэтому он стал археологом. Сауков успел побывать на раскопках в девяти регионах страны. Он специализируется на изучении фарфора и фаянса Пермской губернии. «Археология нового времени интересна тем, что можно изучать не только вещественные источники, которые выкопаны, но и сопоставлять это с письменными источниками. Это дает очень интересные результаты. <…> Мне сейчас 42, а когда поехал в первую экспедицию было 36, когда я поступал, мне было 38. Я точно могу сказать, что это совсем не поздно», — отметил Сауков.