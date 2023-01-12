Тюменский маркетолог бросил работу и в 38 лет стал археологом в Кургане. Фото

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Археологические раскопки в заречной части города. Тюмень, лопата, археологические раскопки, археология, раскопки
Сейчас Геннадий Сауков является археологом и аспирантом КГУ (архивное фото) Фото:

Бывший начальник отдела маркетинга в одном из крупных тюменских холдингов Геннадий Сауков отказался от этой работы ради археологии, а в 38 лет поступил в магистратуру Курганского госуниверситета. Данная информация была размещена 12 января на сайте вуза.

«Геннадий Сауков получил образование менеджера по туризму, работал начальником отдела маркетинга в одном из крупных тюменских холдингов. Но в 2016 году он кардинально изменил свою жизнь… стал археологом. В 2018 году он поступил в магистратуру Курганского госуниверситета», — указано в сообщении. Сейчас Сауков является аспирантом КГУ.

По его словам, старая работа не приносила ему удовольствия, поэтому он стал археологом. Сауков успел побывать на раскопках в девяти регионах страны. Он специализируется на изучении фарфора и фаянса Пермской губернии. «Археология нового времени интересна тем, что можно изучать не только вещественные источники, которые выкопаны, но и сопоставлять это с письменными источниками. Это дает очень интересные результаты. <…> Мне сейчас 42, а когда поехал в первую экспедицию было 36, когда я поступал, мне было 38. Я точно могу сказать, что это совсем не поздно», — отметил Сауков.

Геннадий Сауков стал археологом в 36 лет
Фото:

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Бывший начальник отдела маркетинга в одном из крупных тюменских холдингов Геннадий Сауков отказался от этой работы ради археологии, а в 38 лет поступил в магистратуру Курганского госуниверситета. Данная информация была размещена 12 января на сайте вуза. «Геннадий Сауков получил образование менеджера по туризму, работал начальником отдела маркетинга в одном из крупных тюменских холдингов. Но в 2016 году он кардинально изменил свою жизнь… стал археологом. В 2018 году он поступил в магистратуру Курганского госуниверситета», — указано в сообщении. Сейчас Сауков является аспирантом КГУ. По его словам, старая работа не приносила ему удовольствия, поэтому он стал археологом. Сауков успел побывать на раскопках в девяти регионах страны. Он специализируется на изучении фарфора и фаянса Пермской губернии. «Археология нового времени интересна тем, что можно изучать не только вещественные источники, которые выкопаны, но и сопоставлять это с письменными источниками. Это дает очень интересные результаты. <…> Мне сейчас 42, а когда поехал в первую экспедицию было 36, когда я поступал, мне было 38. Я точно могу сказать, что это совсем не поздно», — отметил Сауков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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