11 января 2023

В Челябинской области в два раза выросло производство одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство одежды выросло на 94,3% Фото:

В Челябинской области в два раза выросло производство одежды. Об этом URA.RU сообщили 12 января в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«В Челябинской области промышленность имеет самые высокие темпы роста по УрФО. Активную динамику роста показали отдельные виды обрабатывающих производств. Согласно экспресс-анализу за ноябрь 2022 года, производство одежды выросло на 94,3%», — заявили в пресс-службе ведомства.

В КСП отметили, что индекс промышленного производства региона в ноябре 2022 года зафиксировал прирост в 4,3%. Это более высокие темпы роста в сравнении со средними показателями по России (-1,8%) и УрФО (-1,9%).

Помимо пошива одежды, промышленный рост в регионе зафиксирован при производстве транспорта и оборудования (+81,6%), производства готовых металлических изделий (+49,0%). Также в области выросло производство текстиля (+36,7%) и компьютеров и оптических изделий (+35,8%).

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В Челябинской области в два раза выросло производство одежды. Об этом URA.RU сообщили 12 января в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «В Челябинской области промышленность имеет самые высокие темпы роста по УрФО. Активную динамику роста показали отдельные виды обрабатывающих производств. Согласно экспресс-анализу за ноябрь 2022 года, производство одежды выросло на 94,3%», — заявили в пресс-службе ведомства. В КСП отметили, что индекс промышленного производства региона в ноябре 2022 года зафиксировал прирост в 4,3%. Это более высокие темпы роста в сравнении со средними показателями по России (-1,8%) и УрФО (-1,9%). Помимо пошива одежды, промышленный рост в регионе зафиксирован при производстве транспорта и оборудования (+81,6%), производства готовых металлических изделий (+49,0%). Также в области выросло производство текстиля (+36,7%) и компьютеров и оптических изделий (+35,8%).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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