Производство одежды выросло на 94,3% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области в два раза выросло производство одежды. Об этом URA.RU сообщили 12 января в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«В Челябинской области промышленность имеет самые высокие темпы роста по УрФО. Активную динамику роста показали отдельные виды обрабатывающих производств. Согласно экспресс-анализу за ноябрь 2022 года, производство одежды выросло на 94,3%», — заявили в пресс-службе ведомства.

В КСП отметили, что индекс промышленного производства региона в ноябре 2022 года зафиксировал прирост в 4,3%. Это более высокие темпы роста в сравнении со средними показателями по России (-1,8%) и УрФО (-1,9%).

Помимо пошива одежды, промышленный рост в регионе зафиксирован при производстве транспорта и оборудования (+81,6%), производства готовых металлических изделий (+49,0%). Также в области выросло производство текстиля (+36,7%) и компьютеров и оптических изделий (+35,8%).