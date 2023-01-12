Свердловский губернатор и полпред в УрФО обратились к прокурорам

Свердловский губернатор Куйвашев и полпред Якушев поздравили силовиков с Днем работника прокуратуры
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Более 40 сотрудников областной прокуратуры получили поощрение от генпрокурора РФ Круглова Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравили сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Традиционно День работников прокуратуры отмечается 12 января. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства области.

«Между правительством региона и прокуратурой Свердловской области сложились прочные конструктивные отношения. Вместе мы многое делаем для того, чтобы обеспечить уральцам безопасность и достойный уровень жизни, укрепить экономику региона, улучшить деловой климат», — обратился к прокурорам и их подчиненным Куйвашев.

По словам главы региона, сотрудники прокуратуры помогают совершенствовать законодательство, улучшать экологию, снижать нагрузку на бизнес и защищать права уральцев. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев подчеркнул особое доверие жителей округа по отношению к ведомству.

«Чем больше уральцы будут видеть в прокуратуре надежный и эффективный инструмент восстановления справедливости, тем устойчивее будет вся система безопасности на местах и в стране в целом. Более 120 тысяч поступивших в адрес прокуратуры обращений показатель того, что вы на верном пути», — заявил Якушев.

К поздравлениям также присоединился и региональный прокурор Борис Крылов, отметив высокий уровень своих подчиненных. В честь Дня работника прокуратуры от имени генпрокурора РФ Игоря Круглова поощрены более 40 сотрудников областной прокуратуры.

Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравлял сотрудников федеральной службы безопасности (ФСБ) с профессиональным праздником. Тогда он подчеркнул важность задач, которые исполняют люди, работающие в ФСБ.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравили сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Традиционно День работников прокуратуры отмечается 12 января. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства области. «Между правительством региона и прокуратурой Свердловской области сложились прочные конструктивные отношения. Вместе мы многое делаем для того, чтобы обеспечить уральцам безопасность и достойный уровень жизни, укрепить экономику региона, улучшить деловой климат», — обратился к прокурорам и их подчиненным Куйвашев. По словам главы региона, сотрудники прокуратуры помогают совершенствовать законодательство, улучшать экологию, снижать нагрузку на бизнес и защищать права уральцев. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев подчеркнул особое доверие жителей округа по отношению к ведомству. «Чем больше уральцы будут видеть в прокуратуре надежный и эффективный инструмент восстановления справедливости, тем устойчивее будет вся система безопасности на местах и в стране в целом. Более 120 тысяч поступивших в адрес прокуратуры обращений показатель того, что вы на верном пути», — заявил Якушев. К поздравлениям также присоединился и региональный прокурор Борис Крылов, отметив высокий уровень своих подчиненных. В честь Дня работника прокуратуры от имени генпрокурора РФ Игоря Круглова поощрены более 40 сотрудников областной прокуратуры. Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравлял сотрудников федеральной службы безопасности (ФСБ) с профессиональным праздником. Тогда он подчеркнул важность задач, которые исполняют люди, работающие в ФСБ.
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