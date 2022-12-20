Полпред Якушев обратился к сотрудникам ФСБ

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ПМЭФ-2021, первый день. Ксения Шойгу, Мутко, Якушев, Файзуллин. Санкт-Петербург, якушев владимир
Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил сотрудников федеральной службы безопасности (ФСБ) с профессиональным праздником. Уральский полпред отметил, что задачи, которые выполняют сотрудники ФСБ, отличаются повышенной сложностью. Обращение опубликовано пресс-службой полпредства.

«Сегодня, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным международным давлением и открытой агрессией, от вашего профессионализма и стойкости зависит будущее России и ее граждан. Несмотря на многократно возросшие внешние и внутренние угрозы, вы неизменно выходите победителями в схватке с врагом», — говорится в сообщении пресс-службы.

День работника органов безопасности Российской Федерации установлен указом президента России от 20 декабря 1995 года. Многие мероприятия в честь сотрудников спецслужб проходят в закрытом для прессы режиме. Обычно на торжественных собраниях руководство представляет к наградам отличившихся работников и вспоминает достижения спецслужб за последние годы.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил сотрудников федеральной службы безопасности (ФСБ) с профессиональным праздником. Уральский полпред отметил, что задачи, которые выполняют сотрудники ФСБ, отличаются повышенной сложностью. Обращение опубликовано пресс-службой полпредства. «Сегодня, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным международным давлением и открытой агрессией, от вашего профессионализма и стойкости зависит будущее России и ее граждан. Несмотря на многократно возросшие внешние и внутренние угрозы, вы неизменно выходите победителями в схватке с врагом», — говорится в сообщении пресс-службы. День работника органов безопасности Российской Федерации установлен указом президента России от 20 декабря 1995 года. Многие мероприятия в честь сотрудников спецслужб проходят в закрытом для прессы режиме. Обычно на торжественных собраниях руководство представляет к наградам отличившихся работников и вспоминает достижения спецслужб за последние годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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