12 января 2023

Советник Пушилина: ВС РФ взяли Артемовск в окружение

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Силы РФ взяли Артемовск в оперативное окружение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ взяли Артемовск (Бахмут) в оперативное окружение. Об этом сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский.

«Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — сказал он в эфире Первого канала.

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Вооруженные силы РФ взяли Артемовск (Бахмут) в оперативное окружение. Об этом сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский. «Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — сказал он в эфире Первого канала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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