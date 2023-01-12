Советник Пушилина: ВС РФ взяли Артемовск в окружение 13 января 2023 в 02:20 Размер текста - 17 + Силы РФ взяли Артемовск в оперативное окружение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ взяли Артемовск (Бахмут) в оперативное окружение. Об этом сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский. «Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — сказал он в эфире Первого канала. Вооруженные силы РФ взяли Артемовск (Бахмут) в оперативное окружение. Об этом сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский. «Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — сказал он в эфире Первого канала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям