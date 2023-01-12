Советник Пушилина: ВС РФ взяли Артемовск в окружение

Силы РФ взяли Артемовск в оперативное окружение
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ взяли Артемовск (Бахмут) в оперативное окружение. Об этом сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский.
«Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — сказал он в эфире Первого канала.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!