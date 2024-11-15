Экономист РАНХиГС призвал увеличить МРОТ ускоренными темпами

15 ноября 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2025 года до 22 440 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2018 года снижается по отношению к средней заработной плате, что требует ускоренного повышения со стороны правительства. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС, экономист Виктор Ляшок. «На фоне дефицита кадров правительство должно повышать МРОТ ускоренными темпами — пока же его уровень в РФ по отношению к средней зарплате снижается или стагнирует», — отмечает Виктор Ляшок, передает « Коммерсант». Уточняется, что текущий дефицит на рынке труда снижает потенциальные риски от повышения МРОТ, такие как увеличение безработицы. Однако, по тем же причинам, эффективность таких мер может оказаться ограниченной, если не будет проведено комплексное регулирование экономических условий. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2025 года МРОТ возрастет с существующих 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2018 года снижается по отношению к средней заработной плате, что требует ускоренного повышения со стороны правительства. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС, экономист Виктор Ляшок. «На фоне дефицита кадров правительство должно повышать МРОТ ускоренными темпами — пока же его уровень в РФ по отношению к средней зарплате снижается или стагнирует», — отмечает Виктор Ляшок, передает «Коммерсант». Уточняется, что текущий дефицит на рынке труда снижает потенциальные риски от повышения МРОТ, такие как увеличение безработицы. Однако, по тем же причинам, эффективность таких мер может оказаться ограниченной, если не будет проведено комплексное регулирование экономических условий. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2025 года МРОТ возрастет с существующих 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц.