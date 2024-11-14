Пентагон: Украина получит часть военной помощи после прихода Трампа

Президент США Джо Байден выделил военную помощь Украине, часть которой будет доставлена уже после вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг. По ее словам, основная сложность заключается в длительных сроках доставки некоторых видов вооружений и техники.
«Некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро: в течение дней и недель. В некоторых случаях потребуется больше времени, и это может занять месяцы… на доставку отдельных уйдут годы», — объяснила Синхг. Это заявление было сделано на фоне вопросов о сроках реализации военной помощи, которую администрация Байдена планирует передать Украине до января 2025 года.
Синхг подчеркнула, что в зависимости от типа военного оборудования сроки его доставки могут значительно различаться. В то время как некоторые поставки будут выполнены в кратчайшие сроки, другие потребуют продолжительного времени из-за сложностей логистики и производства.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер объявил, что в распоряжении США находится свыше 9 миллиардов долларов, предназначенных для поддержки Украины в рамках механизма Presidential Drawdown Authority (PDA), передает RT. Данный механизм предоставляет президенту США полномочия направлять военную помощь иностранным государствам без необходимости одобрения законодательными органами.
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