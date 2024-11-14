Пентагон: Украина получит часть военной помощи после прихода Трампа

15 ноября 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

В Пентагоне назвали сроки доставки военной помощи Украине Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден выделил военную помощь Украине, часть которой будет доставлена уже после вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг. По ее словам, основная сложность заключается в длительных сроках доставки некоторых видов вооружений и техники. «Некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро: в течение дней и недель. В некоторых случаях потребуется больше времени, и это может занять месяцы… на доставку отдельных уйдут годы», — объяснила Синхг. Это заявление было сделано на фоне вопросов о сроках реализации военной помощи, которую администрация Байдена планирует передать Украине до января 2025 года. Синхг подчеркнула, что в зависимости от типа военного оборудования сроки его доставки могут значительно различаться. В то время как некоторые поставки будут выполнены в кратчайшие сроки, другие потребуют продолжительного времени из-за сложностей логистики и производства. Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер объявил, что в распоряжении США находится свыше 9 миллиардов долларов, предназначенных для поддержки Украины в рамках механизма Presidential Drawdown Authority (PDA), передает RT. Данный механизм предоставляет президенту США полномочия направлять военную помощь иностранным государствам без необходимости одобрения законодательными органами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден выделил военную помощь Украине, часть которой будет доставлена уже после вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг. По ее словам, основная сложность заключается в длительных сроках доставки некоторых видов вооружений и техники. «Некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро: в течение дней и недель. В некоторых случаях потребуется больше времени, и это может занять месяцы… на доставку отдельных уйдут годы», — объяснила Синхг. Это заявление было сделано на фоне вопросов о сроках реализации военной помощи, которую администрация Байдена планирует передать Украине до января 2025 года. Синхг подчеркнула, что в зависимости от типа военного оборудования сроки его доставки могут значительно различаться. В то время как некоторые поставки будут выполнены в кратчайшие сроки, другие потребуют продолжительного времени из-за сложностей логистики и производства. Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер объявил, что в распоряжении США находится свыше 9 миллиардов долларов, предназначенных для поддержки Украины в рамках механизма Presidential Drawdown Authority (PDA), передает RT. Данный механизм предоставляет президенту США полномочия направлять военную помощь иностранным государствам без необходимости одобрения законодательными органами.