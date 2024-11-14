14 ноября 2024

Пентагон: Украина получит часть военной помощи после прихода Трампа

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В Пентагоне назвали сроки доставки военной помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден выделил военную помощь Украине, часть которой будет доставлена уже после вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг. По ее словам, основная сложность заключается в длительных сроках доставки некоторых видов вооружений и техники.

«Некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро: в течение дней и недель. В некоторых случаях потребуется больше времени, и это может занять месяцы… на доставку отдельных уйдут годы», — объяснила Синхг. Это заявление было сделано на фоне вопросов о сроках реализации военной помощи, которую администрация Байдена планирует передать Украине до января 2025 года.

Синхг подчеркнула, что в зависимости от типа военного оборудования сроки его доставки могут значительно различаться. В то время как некоторые поставки будут выполнены в кратчайшие сроки, другие потребуют продолжительного времени из-за сложностей логистики и производства.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер объявил, что в распоряжении США находится свыше 9 миллиардов долларов, предназначенных для поддержки Украины в рамках механизма Presidential Drawdown Authority (PDA), передает RT. Данный механизм предоставляет президенту США полномочия направлять военную помощь иностранным государствам без необходимости одобрения законодательными органами.

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Президент США Джо Байден выделил военную помощь Украине, часть которой будет доставлена уже после вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг. По ее словам, основная сложность заключается в длительных сроках доставки некоторых видов вооружений и техники. «Некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро: в течение дней и недель. В некоторых случаях потребуется больше времени, и это может занять месяцы… на доставку отдельных уйдут годы», — объяснила Синхг. Это заявление было сделано на фоне вопросов о сроках реализации военной помощи, которую администрация Байдена планирует передать Украине до января 2025 года. Синхг подчеркнула, что в зависимости от типа военного оборудования сроки его доставки могут значительно различаться. В то время как некоторые поставки будут выполнены в кратчайшие сроки, другие потребуют продолжительного времени из-за сложностей логистики и производства. Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер объявил, что в распоряжении США находится свыше 9 миллиардов долларов, предназначенных для поддержки Украины в рамках механизма Presidential Drawdown Authority (PDA), передает RT. Данный механизм предоставляет президенту США полномочия направлять военную помощь иностранным государствам без необходимости одобрения законодательными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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