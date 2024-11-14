14 ноября 2024

В Иране откроют клинику для лечения женщин, отказывающихся от хиджаба

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз. Курган, хиджабы, мигранты в мюнхине
Ранее в Иране студентка разделась на улице в знак протеста против хиджаба Фото:

В иранской столице Тегеран планируется открытие психологической клиники, целью которой будет предотвращение снятия хиджаба у женщин и подростков. Об этом сообщает арабский информационный канал Al Arabiya. Клиника будет направлена на повышение осведомленности о важности соблюдения традиционных религиозных норм.

«В Тегеране откроется психологическая клиника, направленная на предотвращение снятия хиджаба, для подростков, молодых мужчин и женщин. В ней будут предприниматься усилия по обеспечению осведомленности в этом вопросе, а также научное и психологическое лечение стремления к снятию хиджаба», — заявила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

По информации от Мехри Талеби, лечение в клинике будет осуществляться на добровольной основе, а также будет способствовать укреплению достоинства и скромности среди женщин и подростков, стремящихся отказаться от традиционного покрытия головы. Это учреждение станет частью более широких усилий властей по поддержанию религиозных и культурных традиций.

Ранее в университете Ирана студентка была задержана охраной после того, как разделась до нижнего белья, предположительно, в знак протеста против обязательного исламского дресс-кода. Этот случай подчеркивает растущее напряжение в обществе, связанное с вопросами личной свободы и законодательных ограничений в Иране.

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В иранской столице Тегеран планируется открытие психологической клиники, целью которой будет предотвращение снятия хиджаба у женщин и подростков. Об этом сообщает арабский информационный канал Al Arabiya. Клиника будет направлена на повышение осведомленности о важности соблюдения традиционных религиозных норм. «В Тегеране откроется психологическая клиника, направленная на предотвращение снятия хиджаба, для подростков, молодых мужчин и женщин. В ней будут предприниматься усилия по обеспечению осведомленности в этом вопросе, а также научное и психологическое лечение стремления к снятию хиджаба», — заявила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби. По информации от Мехри Талеби, лечение в клинике будет осуществляться на добровольной основе, а также будет способствовать укреплению достоинства и скромности среди женщин и подростков, стремящихся отказаться от традиционного покрытия головы. Это учреждение станет частью более широких усилий властей по поддержанию религиозных и культурных традиций. Ранее в университете Ирана студентка была задержана охраной после того, как разделась до нижнего белья, предположительно, в знак протеста против обязательного исламского дресс-кода. Этот случай подчеркивает растущее напряжение в обществе, связанное с вопросами личной свободы и законодательных ограничений в Иране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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