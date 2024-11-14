В Иране откроют клинику для лечения женщин, отказывающихся от хиджаба

15 ноября 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

Ранее в Иране студентка разделась на улице в знак протеста против хиджаба Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В иранской столице Тегеран планируется открытие психологической клиники, целью которой будет предотвращение снятия хиджаба у женщин и подростков. Об этом сообщает арабский информационный канал Al Arabiya. Клиника будет направлена на повышение осведомленности о важности соблюдения традиционных религиозных норм. «В Тегеране откроется психологическая клиника, направленная на предотвращение снятия хиджаба, для подростков, молодых мужчин и женщин. В ней будут предприниматься усилия по обеспечению осведомленности в этом вопросе, а также научное и психологическое лечение стремления к снятию хиджаба», — заявила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби. По информации от Мехри Талеби, лечение в клинике будет осуществляться на добровольной основе, а также будет способствовать укреплению достоинства и скромности среди женщин и подростков, стремящихся отказаться от традиционного покрытия головы. Это учреждение станет частью более широких усилий властей по поддержанию религиозных и культурных традиций. Ранее в университете Ирана студентка была задержана охраной после того, как разделась до нижнего белья, предположительно, в знак протеста против обязательного исламского дресс-кода. Этот случай подчеркивает растущее напряжение в обществе, связанное с вопросами личной свободы и законодательных ограничений в Иране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В иранской столице Тегеран планируется открытие психологической клиники, целью которой будет предотвращение снятия хиджаба у женщин и подростков. Об этом сообщает арабский информационный канал Al Arabiya. Клиника будет направлена на повышение осведомленности о важности соблюдения традиционных религиозных норм. «В Тегеране откроется психологическая клиника, направленная на предотвращение снятия хиджаба, для подростков, молодых мужчин и женщин. В ней будут предприниматься усилия по обеспечению осведомленности в этом вопросе, а также научное и психологическое лечение стремления к снятию хиджаба», — заявила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби. По информации от Мехри Талеби, лечение в клинике будет осуществляться на добровольной основе, а также будет способствовать укреплению достоинства и скромности среди женщин и подростков, стремящихся отказаться от традиционного покрытия головы. Это учреждение станет частью более широких усилий властей по поддержанию религиозных и культурных традиций. Ранее в университете Ирана студентка была задержана охраной после того, как разделась до нижнего белья, предположительно, в знак протеста против обязательного исламского дресс-кода. Этот случай подчеркивает растущее напряжение в обществе, связанное с вопросами личной свободы и законодательных ограничений в Иране.