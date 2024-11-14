ВС РФ берут в охват ВСУ у Берестового: карта СВО на 14 ноября

ВС РФ полностью зачистили Новоселидовку

14 ноября 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

ВС РФ полностью зачистили Новоселидовку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) берут в охват группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Также российские военнослужащие помешали ротации 25 бригады ВСУ в районе Покровска и полностью зачистили Новоселидовку. Ход военных действий и карта спецоперации на 14 ноября — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Окружение ВСУ у Берестового Российские военные успешно осуществляют боевые операции против украинских войск в районе Берестового в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сейчас ВС РФ берут в охват ВСУ. По его словам, к успеху военных привели два удара по позициям ВСУ в районе Кругляковки. Покровское направление Российские военные успешно срывают ротацию ВСУ в районе Покровска. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Курское направление Сумская область Бойцы группировки войск «Север» с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА) выявили движение нескольких единиц техники ВСУ, которые следовали на позиции для проведения ротации личного состава в приграничье Сумской области. Разведчики ВС РФ оперативно атаковали противника ударным FPV-дроном. Штурм Плехово В ходе штурма села Плехово в Курской области, 14 бойцов отдельного батальона специального назначения «Арбат», который входит в состав Добровольческого корпуса, уничтожили примерно 50 иностранных наемников. Об этом сообщил командир штурмового отделения, известный под позывным «Борз», в разговоре с журналистами. «Борз» подчеркнул, что такие значительные результаты были достигнуты благодаря регулярным тренировкам и обширному боевому опыту участников операции. Приграничье Подразделения, оснащенные гаубицами Д-30 группировки «Север», уничтожили артиллерийские и минометные позиции, а также личный состав ВСУ в курском приграничье. Информацию сообщили в Минобороны РФ. Су-34 уничтожил живую силу ВСУ Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России провел уничтожение живой силы и техники ВСУ в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Атака велась с помощью авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции. Запорожское направление Продвижение к границе Запорожской области и ДНР Вооруженные силы России продвинулись к границе Запорожской области и Донецкой народной республики, достигнув села Новодаровка. Об этом сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков в своем telegram-канале «Синяя Z Борода». Несмотря на сообщения корреспондента, официального подтверждения этой информации пока не последовало. Новодаровка находится на левом фланге от Великой Новоселки, что добавляет стратегическую значимость ее контролю. ВС РФ достигли прогресса Российские войска достигли прогресса в Запорожской области, выровняв участок линии соприкосновения и продвинувшись на запад от сел Новодаровка и Ровнополь. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова площадь освобожденного участка превышает 12 квадратных километров. Херсонское направление Артиллеристы морской пехоты Северного флота, входящие в состав группировки войск «Днепр», провели артиллерийский обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины, расположенных на правом берегу реки Днепр. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российские военные нанесли поражение цели и выполнив задачу покинули позицию. Северское направление Артиллерийские подразделения группировки «Юг» успешно поразили позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении, используя РСЗО «Град», сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Атака была осуществлена с использованием полного комплекта 122-мм реактивных снарядов, что привело к значительным потерям противника в живой силе и технике. Атака по российским регионам За ночь на 14 ноября системы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона над территорией Курской и Белгородской областей. Об этом было заявлено в сообщении Министерства обороны Российской Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) берут в охват группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Также российские военнослужащие помешали ротации 25 бригады ВСУ в районе Покровска и полностью зачистили Новоселидовку. Ход военных действий и карта спецоперации на 14 ноября — в материале URA.RU. Российские военные успешно осуществляют боевые операции против украинских войск в районе Берестового в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сейчас ВС РФ берут в охват ВСУ. По его словам, к успеху военных привели два удара по позициям ВСУ в районе Кругляковки. Российские военные успешно срывают ротацию ВСУ в районе Покровска. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Бойцы группировки войск «Север» с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА) выявили движение нескольких единиц техники ВСУ, которые следовали на позиции для проведения ротации личного состава в приграничье Сумской области. Разведчики ВС РФ оперативно атаковали противника ударным FPV-дроном. В ходе штурма села Плехово в Курской области, 14 бойцов отдельного батальона специального назначения «Арбат», который входит в состав Добровольческого корпуса, уничтожили примерно 50 иностранных наемников. Об этом сообщил командир штурмового отделения, известный под позывным «Борз», в разговоре с журналистами. «Борз» подчеркнул, что такие значительные результаты были достигнуты благодаря регулярным тренировкам и обширному боевому опыту участников операции. Подразделения, оснащенные гаубицами Д-30 группировки «Север», уничтожили артиллерийские и минометные позиции, а также личный состав ВСУ в курском приграничье. Информацию сообщили в Минобороны РФ. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России провел уничтожение живой силы и техники ВСУ в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Атака велась с помощью авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции. Вооруженные силы России продвинулись к границе Запорожской области и Донецкой народной республики, достигнув села Новодаровка. Об этом сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков в своем telegram-канале «Синяя Z Борода». Несмотря на сообщения корреспондента, официального подтверждения этой информации пока не последовало. Новодаровка находится на левом фланге от Великой Новоселки, что добавляет стратегическую значимость ее контролю. Российские войска достигли прогресса в Запорожской области, выровняв участок линии соприкосновения и продвинувшись на запад от сел Новодаровка и Ровнополь. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова площадь освобожденного участка превышает 12 квадратных километров. Артиллеристы морской пехоты Северного флота, входящие в состав группировки войск «Днепр», провели артиллерийский обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины, расположенных на правом берегу реки Днепр. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российские военные нанесли поражение цели и выполнив задачу покинули позицию. Артиллерийские подразделения группировки «Юг» успешно поразили позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении, используя РСЗО «Град», сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Атака была осуществлена с использованием полного комплекта 122-мм реактивных снарядов, что привело к значительным потерям противника в живой силе и технике. За ночь на 14 ноября системы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона над территорией Курской и Белгородской областей. Об этом было заявлено в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.