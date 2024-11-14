Губернатор Курской области предложил списать жителям долги по ипотеке

Аппарат губернатора Курской области обсуждает с федеральными структурами вопрос списания ипотечных долгов за разрушенное жилье жителей региона. Помимо этого, в области начали выдавать жилищные сертификаты пострадавшим от ВСУ, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«В первую очередь их [сертификаты] получат участники СВО и их семьи, многодетные семьи, ветераны и инвалиды, а затем все остальные… С федеральными структурами обсуждается вопрос списания ипотечных долгов за разрушенное жилье», — написал Смирнов в своем telegram-канале.
Также жителям компенсируют расходы на аренду жилья: многодетным семьям — 40 тысяч рублей, остальным — 20 тысяч рублей. Регион компенсирует капремонт собственникам, дома которых пострадали от атак ВСУ. Помимо этого, люди, оставившие машины в приграничье, получат страховые выплаты.
Осенью в Курской области начались бои за дороги с твердым покрытием, по которым может проехать бронетехника, передает «Царьград». Также 14 ноября экипаж Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области. Цели атаки были полностью уничтожены. Подробнее о том, что сейчас происходит на фронте, — в материале URA.RU.
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