Украинские бойцы уверены, что приход Трампа к власти изменит их жизньФото: U.S. Army / Pvt. Joanna Gaona Gomez
Украинские военные на Харьковском направлении внимательно следили за ходом президентских выборов в США, хотя пока не замечают прямого влияния исхода выборов на ситуацию на фронте. Об этом они рассказали в интервью агентству Associated Press. Солдаты выразили осторожность и опасение относительно будущих изменений, которые могут произойти в зависимости от результатов выборов.
«Командир подразделения с позывным „Кот“ знает, что переизбрание Дональда Трампа что-то изменит в его жизни, но, как и другие украинцы на фронте, считает, что попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря», — пишет Associated Press.
В дополнение к основным опасениям другой боец с позывным «Толстый» признал, что чтение новостей порой вызывает у него чувство безнадежности. Это подчеркивает общее напряженное состояние военных, которые сталкиваются не только с физическими угрозами, но и с психологическим давлением в условиях неопределенности политической ситуации.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о нарастающем чувстве отчаяния среди руководства Киева в связи с развитием событий в украинском конфликте, пишет MK.RU. В Великобритании прогнозировали тяжелые испытания для ВСУ одновременно на трех направлениях фронта. Речь идет о Запорожье, ДНР и Курске.
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Украинские военные на Харьковском направлении внимательно следили за ходом президентских выборов в США, хотя пока не замечают прямого влияния исхода выборов на ситуацию на фронте. Об этом они рассказали в интервью агентству Associated Press. Солдаты выразили осторожность и опасение относительно будущих изменений, которые могут произойти в зависимости от результатов выборов. «Командир подразделения с позывным „Кот“ знает, что переизбрание Дональда Трампа что-то изменит в его жизни, но, как и другие украинцы на фронте, считает, что попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря», — пишет Associated Press. В дополнение к основным опасениям другой боец с позывным «Толстый» признал, что чтение новостей порой вызывает у него чувство безнадежности. Это подчеркивает общее напряженное состояние военных, которые сталкиваются не только с физическими угрозами, но и с психологическим давлением в условиях неопределенности политической ситуации. Ранее агентство Bloomberg сообщало о нарастающем чувстве отчаяния среди руководства Киева в связи с развитием событий в украинском конфликте, пишет MK.RU. В Великобритании прогнозировали тяжелые испытания для ВСУ одновременно на трех направлениях фронта. Речь идет о Запорожье, ДНР и Курске.