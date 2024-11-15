Минздрав оценил шансы подорожания жизненно важных лекарств

В Минздраве не ожидают в ближайшее время роста цен на жизненно важные лекарства
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В РФ не вырастут цены на жизненно важные лекарства в ближайшее время
В РФ не вырастут цены на жизненно важные лекарства в ближайшее время Фото:

В ближайшее время не прогнозируется повышения цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

«У нас существуют механизмы регулирования цен: как плановые регистрации, так и регистрации в связи с дефектурными рисками (дефицитом необходимого препарата — прим. URA.RU). И, соответственно, мы не ожидаем глобального роста или глобального пересмотра цен на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты», — заявил Глаголев. Его слова передает ТАСС.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в течение первых восьми месяцев 2024 года увеличение цен на ЖНВЛП составило не более 4,6%. Также она отметила, что порядка 80% лекарств в России, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших, производятся в стране. По ее словам, в РФ нет дефицита лекарств, передает деловое издание «Взгляд».

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В ближайшее время не прогнозируется повышения цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. «У нас существуют механизмы регулирования цен: как плановые регистрации, так и регистрации в связи с дефектурными рисками (дефицитом необходимого препарата — прим. URA.RU). И, соответственно, мы не ожидаем глобального роста или глобального пересмотра цен на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты», — заявил Глаголев. Его слова передает ТАСС. Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в течение первых восьми месяцев 2024 года увеличение цен на ЖНВЛП составило не более 4,6%. Также она отметила, что порядка 80% лекарств в России, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших, производятся в стране. По ее словам, в РФ нет дефицита лекарств, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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