Минздрав оценил шансы подорожания жизненно важных лекарств

В ближайшее время не прогнозируется повышения цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
«У нас существуют механизмы регулирования цен: как плановые регистрации, так и регистрации в связи с дефектурными рисками (дефицитом необходимого препарата — прим. URA.RU). И, соответственно, мы не ожидаем глобального роста или глобального пересмотра цен на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты», — заявил Глаголев. Его слова передает ТАСС.
Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в течение первых восьми месяцев 2024 года увеличение цен на ЖНВЛП составило не более 4,6%. Также она отметила, что порядка 80% лекарств в России, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших, производятся в стране. По ее словам, в РФ нет дефицита лекарств, передает деловое издание «Взгляд».
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