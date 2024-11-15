Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение не включать в состав своего будущего кабинета Джейми Даймона, руководителя крупнейшей американской финансовой корпорации JPMorgan Chase. Ранее Даймон выступал с заявлениями о необходимости предотвратить поражение Украины и описывал Россию как часть «оси зла». О своем решении Трамп написал в соцсетях.
«Я очень уважаю Джейми Даймона из JPMorgan Chase, но он не будет приглашен стать частью администрации Трампа. Благодарю Джейми за его выдающуюся службу нашей стране», — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Накануне Трамп предложил кандидатуру конгрессмена Мэтт Гетц на пост генерального прокурора, который считает, что цель Украины по возвращению Крыма невозможна, пишет MK.RU. Кроме того, Трамп собирается предложить Роберту Кеннеди—младшему возглавить Минздрав США. Избранный президент заявил, что американцы долго страдали от фармацевтических компаний, которые дезинформировали население в вопросах общественного здравоохранения.
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