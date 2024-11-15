Россиянам хотят разрешить самим выбирать автосервисы для ремонта по ОСАГО

15 ноября 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Водителям разрешат самостоятельно искать автосервисы для ремонта по ОСАГО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный банк России выразил поддержку инициативе, позволяющей автовладельцам по ОСАГО самостоятельно выбирать станцию технического обслуживания (СТО) для ремонта своего транспортного средства. Как сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, предложение расширит возможности клиентов, предоставив им больше контроля над процессом восстановления их автомобилей. «В ином случае человек может получить компенсацию деньгами, и ему самому придется разбираться с ремонтом. При этом ему выплатят сумму за вычетом износа (если авто не новое, то денежное возмещение будет меньше). Поэтому если у клиента появится право изначально самому выбрать сервис, в который он уже давно обращается, и провести ремонт с помощью страховщика, то этот вариант будет не хуже», — отметил Илья Смирнов в беседе с «Известиями». Специалист также добавил, что при реализации данной инициативы страховые компании не должны нести ответственность за проведение ремонта в строго установленные законом сроки, например, в 30 дней, которые действуют на текущий момент. Как говорится в материале, ЦБ поддержал идею снятия ограничений на выбор сервиса по ОСАГО. Ранее сообщалось, что об окончании действия ОСАГО водителям будут напоминать через Госуслуги. Это связано с тем, что страховые компании не всегда напоминают клиентам об окончании действия полиса. Также известно, что с 1 марта 2025 года начнется проверка наличия у водителей полиса ОСАГО по камерам, которые следят за дорожным движением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный банк России выразил поддержку инициативе, позволяющей автовладельцам по ОСАГО самостоятельно выбирать станцию технического обслуживания (СТО) для ремонта своего транспортного средства. Как сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, предложение расширит возможности клиентов, предоставив им больше контроля над процессом восстановления их автомобилей. «В ином случае человек может получить компенсацию деньгами, и ему самому придется разбираться с ремонтом. При этом ему выплатят сумму за вычетом износа (если авто не новое, то денежное возмещение будет меньше). Поэтому если у клиента появится право изначально самому выбрать сервис, в который он уже давно обращается, и провести ремонт с помощью страховщика, то этот вариант будет не хуже», — отметил Илья Смирнов в беседе с «Известиями». Специалист также добавил, что при реализации данной инициативы страховые компании не должны нести ответственность за проведение ремонта в строго установленные законом сроки, например, в 30 дней, которые действуют на текущий момент. Как говорится в материале, ЦБ поддержал идею снятия ограничений на выбор сервиса по ОСАГО. Ранее сообщалось, что об окончании действия ОСАГО водителям будут напоминать через Госуслуги. Это связано с тем, что страховые компании не всегда напоминают клиентам об окончании действия полиса. Также известно, что с 1 марта 2025 года начнется проверка наличия у водителей полиса ОСАГО по камерам, которые следят за дорожным движением.