Стало известно о расширении блокировок платежей через Bank of China

РБК: Bank of China стал чаще блокировать платежи из дружественных РФ стран

15 ноября 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Банки КНР ужесточают комплаенс из опасения вторичных санкций Фото: Георгий Бергал © URA.RU Bank of China начал чаще блокировать юаневые платежи из дружественных России стран, и это вызвано ужесточением комплаенса из-за опасений вторичных санкций. О таком поведении китайского банка сообщили юристы и консультанты, указав на изменения в политике банков КНР. «Недавно стало известно о ситуации, когда компания из ОАЭ не смогла осуществить перевод в юанях из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между своими счетами. Такой перевод был заблокирован Bank of China», — передает слова зампредседателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко РБК. Уточняется, что банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с кем у него есть прямые корреспондентские отношения Ранее США разрешили сделки по энергетике с российскими банками, в числе которых «Сбербанк», ВТБ и Росбанк, пишет RT. Однако такие операции будут разрешены до конца апреля 2025 года, следует из лицензии американского Минфина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Bank of China начал чаще блокировать юаневые платежи из дружественных России стран, и это вызвано ужесточением комплаенса из-за опасений вторичных санкций. О таком поведении китайского банка сообщили юристы и консультанты, указав на изменения в политике банков КНР. «Недавно стало известно о ситуации, когда компания из ОАЭ не смогла осуществить перевод в юанях из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между своими счетами. Такой перевод был заблокирован Bank of China», — передает слова зампредседателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко РБК. Уточняется, что банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с кем у него есть прямые корреспондентские отношения Ранее США разрешили сделки по энергетике с российскими банками, в числе которых «Сбербанк», ВТБ и Росбанк, пишет RT. Однако такие операции будут разрешены до конца апреля 2025 года, следует из лицензии американского Минфина.