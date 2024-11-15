Стало известно о расширении блокировок платежей через Bank of China

РБК: Bank of China стал чаще блокировать платежи из дружественных РФ стран
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, кнр, китайский флаг, флаг китайской народной республики, флаг китай
Банки КНР ужесточают комплаенс из опасения вторичных санкций Фото:

Bank of China начал чаще блокировать юаневые платежи из дружественных России стран, и это вызвано ужесточением комплаенса из-за опасений вторичных санкций. О таком поведении китайского банка сообщили юристы и консультанты, указав на изменения в политике банков КНР.

«Недавно стало известно о ситуации, когда компания из ОАЭ не смогла осуществить перевод в юанях из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между своими счетами. Такой перевод был заблокирован Bank of China», — передает слова зампредседателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко РБК. Уточняется, что банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с кем у него есть прямые корреспондентские отношения

Ранее США разрешили сделки по энергетике с российскими банками, в числе которых «Сбербанк», ВТБ и Росбанк, пишет RT. Однако такие операции будут разрешены до конца апреля 2025 года, следует из лицензии американского Минфина.

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Bank of China начал чаще блокировать юаневые платежи из дружественных России стран, и это вызвано ужесточением комплаенса из-за опасений вторичных санкций. О таком поведении китайского банка сообщили юристы и консультанты, указав на изменения в политике банков КНР. «Недавно стало известно о ситуации, когда компания из ОАЭ не смогла осуществить перевод в юанях из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между своими счетами. Такой перевод был заблокирован Bank of China», — передает слова зампредседателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко РБК. Уточняется, что банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с кем у него есть прямые корреспондентские отношения Ранее США разрешили сделки по энергетике с российскими банками, в числе которых «Сбербанк», ВТБ и Росбанк, пишет RT. Однако такие операции будут разрешены до конца апреля 2025 года, следует из лицензии американского Минфина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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