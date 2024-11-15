Стало известно о расширении блокировок платежей через Bank of China

Bank of China начал чаще блокировать юаневые платежи из дружественных России стран, и это вызвано ужесточением комплаенса из-за опасений вторичных санкций. О таком поведении китайского банка сообщили юристы и консультанты, указав на изменения в политике банков КНР.
«Недавно стало известно о ситуации, когда компания из ОАЭ не смогла осуществить перевод в юанях из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между своими счетами. Такой перевод был заблокирован Bank of China», — передает слова зампредседателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко РБК. Уточняется, что банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с кем у него есть прямые корреспондентские отношения
Ранее США разрешили сделки по энергетике с российскими банками, в числе которых «Сбербанк», ВТБ и Росбанк, пишет RT. Однако такие операции будут разрешены до конца апреля 2025 года, следует из лицензии американского Минфина.
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