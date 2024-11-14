AR: Дуда провел секретные переговоры с представителями Трампа

15 ноября 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

Пресс-служба Дуды не дает комментариев по поводу его встречи с американскими генералами Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский провели секретные переговоры с делегацией нового президента США Дональда Трампа. О встрече представителей двух стран сообщает агентство IAR. «Делегация сотрудников Трампа, состоящая из республиканцев, встретилась с Дудой и Тшасковским. США представляли также бывший министр по делам армии в кабинете Трампа во время его первого президентства Райан Маккарти и два отставных генерала — Джеймс Макконвилл и Эдвард Дейли», — заявляет IAR . Отмечается, что в пресс-службе президента Польши встречу отказались комментировать. Представитель Тшасковского заявил, что глава Варшавы не выйдет к журналистам. Канцелярия президента Польши ранее опровергла сообщения о том, что политик якобы отправится в США и встретится с избранным президентом США Трампом на вечеринке в его резиденции во Флориде. Перед этим польские СМИ сообщили, что в пятницу Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский провели секретные переговоры с делегацией нового президента США Дональда Трампа. О встрече представителей двух стран сообщает агентство IAR. «Делегация сотрудников Трампа, состоящая из республиканцев, встретилась с Дудой и Тшасковским. США представляли также бывший министр по делам армии в кабинете Трампа во время его первого президентства Райан Маккарти и два отставных генерала — Джеймс Макконвилл и Эдвард Дейли», — заявляет IAR. Отмечается, что в пресс-службе президента Польши встречу отказались комментировать. Представитель Тшасковского заявил, что глава Варшавы не выйдет к журналистам. Канцелярия президента Польши ранее опровергла сообщения о том, что политик якобы отправится в США и встретится с избранным президентом США Трампом на вечеринке в его резиденции во Флориде. Перед этим польские СМИ сообщили, что в пятницу Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом, пишет «Национальная служба новостей».