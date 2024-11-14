14 ноября 2024

AR: Дуда провел секретные переговоры с представителями Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Пресс-служба Дуды не дает комментариев по поводу его встречи с американскими генералами Фото:

Президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский провели секретные переговоры с делегацией нового президента США Дональда Трампа. О встрече представителей двух стран сообщает агентство IAR.

«Делегация сотрудников Трампа, состоящая из республиканцев, встретилась с Дудой и Тшасковским. США представляли также бывший министр по делам армии в кабинете Трампа во время его первого президентства Райан Маккарти и два отставных генерала — Джеймс Макконвилл и Эдвард Дейли», — заявляет IAR.

Отмечается, что в пресс-службе президента Польши встречу отказались комментировать. Представитель Тшасковского заявил, что глава Варшавы не выйдет к журналистам.

Канцелярия президента Польши ранее опровергла сообщения о том, что политик якобы отправится в США и встретится с избранным президентом США Трампом на вечеринке в его резиденции во Флориде. Перед этим польские СМИ сообщили, что в пятницу Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский провели секретные переговоры с делегацией нового президента США Дональда Трампа. О встрече представителей двух стран сообщает агентство IAR. «Делегация сотрудников Трампа, состоящая из республиканцев, встретилась с Дудой и Тшасковским. США представляли также бывший министр по делам армии в кабинете Трампа во время его первого президентства Райан Маккарти и два отставных генерала — Джеймс Макконвилл и Эдвард Дейли», — заявляет IAR. Отмечается, что в пресс-службе президента Польши встречу отказались комментировать. Представитель Тшасковского заявил, что глава Варшавы не выйдет к журналистам. Канцелярия президента Польши ранее опровергла сообщения о том, что политик якобы отправится в США и встретится с избранным президентом США Трампом на вечеринке в его резиденции во Флориде. Перед этим польские СМИ сообщили, что в пятницу Дуда должен вылететь в США на встречу с Трампом, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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