Европейский Союз может открыть переговоры о вступлении Грузии в сообщество уже в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, к этому времени будет урегулирован конфликт на Украине.
«Думаю, что в этом году открытия переговоров, конечно, не произойдет, но в следующем году с высокой долей вероятности откроются переговоры. Тем более, что до этого, вероятно, также на Украине закончится конфликт», — сказал Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя страны.
Кроме того, Кобахидзе прокомментировал слухи о возможной отмене безвизового режима между Грузией и ЕС, называя их «абсолютно фиктивными». По его словам, никакие шаги в этом направлении не будут предприняты, что подчеркивает уверенность премьера в стабильности отношений своей страны с Евросоюзом.
Ранее Кобахидзе выразил мнение, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили выполняет роль «марионетки оппозиции», напоминает RT. Премьер-министр утверждает, что Зурабишвили самостоятельно признала факт нарушения конституции в своих действиях.
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