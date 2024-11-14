14 ноября 2024

Премьер Грузии Кобахидзе назвал сроки открытия переговоров о вступлении в ЕС

Кобахидзе: переговоры о вступлении Грузии в ЕС могут начаться в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, отель, грузия, грузинский флаг
В Грузии считают, что СВО закончится в 2025 году Фото:

Европейский Союз может открыть переговоры о вступлении Грузии в сообщество уже в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, к этому времени будет урегулирован конфликт на Украине.

«Думаю, что в этом году открытия переговоров, конечно, не произойдет, но в следующем году с высокой долей вероятности откроются переговоры. Тем более, что до этого, вероятно, также на Украине закончится конфликт», — сказал Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя страны.

Кроме того, Кобахидзе прокомментировал слухи о возможной отмене безвизового режима между Грузией и ЕС, называя их «абсолютно фиктивными». По его словам, никакие шаги в этом направлении не будут предприняты, что подчеркивает уверенность премьера в стабильности отношений своей страны с Евросоюзом.

Ранее Кобахидзе выразил мнение, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили выполняет роль «марионетки оппозиции», напоминает RT. Премьер-министр утверждает, что Зурабишвили самостоятельно признала факт нарушения конституции в своих действиях.

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Европейский Союз может открыть переговоры о вступлении Грузии в сообщество уже в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, к этому времени будет урегулирован конфликт на Украине. «Думаю, что в этом году открытия переговоров, конечно, не произойдет, но в следующем году с высокой долей вероятности откроются переговоры. Тем более, что до этого, вероятно, также на Украине закончится конфликт», — сказал Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя страны. Кроме того, Кобахидзе прокомментировал слухи о возможной отмене безвизового режима между Грузией и ЕС, называя их «абсолютно фиктивными». По его словам, никакие шаги в этом направлении не будут предприняты, что подчеркивает уверенность премьера в стабильности отношений своей страны с Евросоюзом. Ранее Кобахидзе выразил мнение, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили выполняет роль «марионетки оппозиции», напоминает RT. Премьер-министр утверждает, что Зурабишвили самостоятельно признала факт нарушения конституции в своих действиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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