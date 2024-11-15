Экономист Белхароев предупредил о росте цен на мясо индейки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производители могут сдерживать отгрузку мяса до середины декабря
Производители могут сдерживать отгрузку мяса до середины декабря Фото:

Индейка, подешевевшая вопреки инфляции, со временем может стать любимым мясом у россиян наравне с курятиной. Тогда рост цен на продукт может появиться в осенне-зимний период из-за увеличения потребления белка гражданами в данный период, сообщил доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

«Тем более, на фоне недостаточного производства в нашей стране говядины и роста цен на нее население будет переходить на более доступные белковые продукты. А осенью-зимой потребление белка традиционно растет», — заявил Белхароев агентству «Прайм».

По словам эксперта, на стоимость мяса влияет не только ситуация на предприятии, но и импортные товары, а следовательно, курс валют. Однако, по его словам, предпосылок к подорожанию пока нет, но есть вероятность, что производители будут сдерживать отгрузку мяса до середины декабря, чтобы не потерять доходы.

Белхароев подчеркнул, чтобы не допустить скачка цен, нужно нарастить производство с помощью господдержки, включая льготные кредиты, налоговые и таможенные преференции и компенсации затрат. В случае подобной помощи от государства в России будет выстроена современная конкурентоспособная отрасль, которая после насыщения внутреннего рынка нарастит экспорт, предположил эксперт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Индейка, подешевевшая вопреки инфляции, со временем может стать любимым мясом у россиян наравне с курятиной. Тогда рост цен на продукт может появиться в осенне-зимний период из-за увеличения потребления белка гражданами в данный период, сообщил доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. «Тем более, на фоне недостаточного производства в нашей стране говядины и роста цен на нее население будет переходить на более доступные белковые продукты. А осенью-зимой потребление белка традиционно растет», — заявил Белхароев агентству «Прайм». По словам эксперта, на стоимость мяса влияет не только ситуация на предприятии, но и импортные товары, а следовательно, курс валют. Однако, по его словам, предпосылок к подорожанию пока нет, но есть вероятность, что производители будут сдерживать отгрузку мяса до середины декабря, чтобы не потерять доходы. Белхароев подчеркнул, чтобы не допустить скачка цен, нужно нарастить производство с помощью господдержки, включая льготные кредиты, налоговые и таможенные преференции и компенсации затрат. В случае подобной помощи от государства в России будет выстроена современная конкурентоспособная отрасль, которая после насыщения внутреннего рынка нарастит экспорт, предположил эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...