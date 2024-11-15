Экономист Белхароев предупредил о росте цен на мясо индейки

Индейка, подешевевшая вопреки инфляции, со временем может стать любимым мясом у россиян наравне с курятиной. Тогда рост цен на продукт может появиться в осенне-зимний период из-за увеличения потребления белка гражданами в данный период, сообщил доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
«Тем более, на фоне недостаточного производства в нашей стране говядины и роста цен на нее население будет переходить на более доступные белковые продукты. А осенью-зимой потребление белка традиционно растет», — заявил Белхароев агентству «Прайм».
По словам эксперта, на стоимость мяса влияет не только ситуация на предприятии, но и импортные товары, а следовательно, курс валют. Однако, по его словам, предпосылок к подорожанию пока нет, но есть вероятность, что производители будут сдерживать отгрузку мяса до середины декабря, чтобы не потерять доходы.
Белхароев подчеркнул, чтобы не допустить скачка цен, нужно нарастить производство с помощью господдержки, включая льготные кредиты, налоговые и таможенные преференции и компенсации затрат. В случае подобной помощи от государства в России будет выстроена современная конкурентоспособная отрасль, которая после насыщения внутреннего рынка нарастит экспорт, предположил эксперт.
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