14 ноября 2024

США пригрозили ответить РФ на присутствие якобы бойцов из КНДР в Курской области

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При этом, Пентагон заявлял, что не может подтвердить сообщения о военных из КНДР на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Белый дом рассматривает возможность скоординированных политических решений в ответ на якобы участие военных из КНДР в боях под Курском. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся к материальной поддержке Украине, иных», — сообщил Салливан журналистам, передает РИА Новости. Салливан также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены работать над этим вопросом вместе со своими партнерами и союзниками из Европы, Японии и Южной Кореи.

Ранее в Кремле прокомментировали слух об отправке солдат КНДР на спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил в Министерство обороны вопросы, связанные с возможным участием граждан Северной Кореи в СВО на территории Украины. При этом генерал-майор Патрик Райдер, занимающий должность пресс-секретаря Пентагона, ранее выразил невозможность подтвердить информацию, распространенную средствами массовой информации, о якобы участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях на территории Украины, передает RT.

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Белый дом рассматривает возможность скоординированных политических решений в ответ на якобы участие военных из КНДР в боях под Курском. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся к материальной поддержке Украине, иных», — сообщил Салливан журналистам, передает РИА Новости. Салливан также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены работать над этим вопросом вместе со своими партнерами и союзниками из Европы, Японии и Южной Кореи. Ранее в Кремле прокомментировали слух об отправке солдат КНДР на спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил в Министерство обороны вопросы, связанные с возможным участием граждан Северной Кореи в СВО на территории Украины. При этом генерал-майор Патрик Райдер, занимающий должность пресс-секретаря Пентагона, ранее выразил невозможность подтвердить информацию, распространенную средствами массовой информации, о якобы участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях на территории Украины, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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