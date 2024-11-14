США пригрозили ответить РФ на присутствие якобы бойцов из КНДР в Курской области

15 ноября 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

При этом, Пентагон заявлял, что не может подтвердить сообщения о военных из КНДР на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом рассматривает возможность скоординированных политических решений в ответ на якобы участие военных из КНДР в боях под Курском. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся к материальной поддержке Украине, иных», — сообщил Салливан журналистам, передает РИА Новости. Салливан также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены работать над этим вопросом вместе со своими партнерами и союзниками из Европы, Японии и Южной Кореи. Ранее в Кремле прокомментировали слух об отправке солдат КНДР на спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил в Министерство обороны вопросы, связанные с возможным участием граждан Северной Кореи в СВО на территории Украины. При этом генерал-майор Патрик Райдер, занимающий должность пресс-секретаря Пентагона, ранее выразил невозможность подтвердить информацию, распространенную средствами массовой информации, о якобы участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях на территории Украины, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белый дом рассматривает возможность скоординированных политических решений в ответ на якобы участие военных из КНДР в боях под Курском. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся к материальной поддержке Украине, иных», — сообщил Салливан журналистам, передает РИА Новости. Салливан также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены работать над этим вопросом вместе со своими партнерами и союзниками из Европы, Японии и Южной Кореи. Ранее в Кремле прокомментировали слух об отправке солдат КНДР на спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил в Министерство обороны вопросы, связанные с возможным участием граждан Северной Кореи в СВО на территории Украины. При этом генерал-майор Патрик Райдер, занимающий должность пресс-секретаря Пентагона, ранее выразил невозможность подтвердить информацию, распространенную средствами массовой информации, о якобы участии военнослужащих из КНДР в боевых действиях на территории Украины, передает RT.