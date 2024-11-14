14 ноября 2024

В Москве арестовали топ-менеджера «Ростелекома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, решетка, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Шадрин и Менчиц причастны к хищению денег для закупки лицензий программного обеспечения Фото:

Басманный суд Москвы арестовал Владимира Шадрина, директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком», по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Шадрин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича до 12 января», — говорится в telegram-канале. Помимо Шадрина под стражу взят генеральный директор компании «Комплайн софт» Антон Менчиков, обвиняемый по аналогичной статье.

По информации «Коммерсанта», Шадрин и Менчиц причастны к хищению финансовых средств, выделенных для закупки лицензий программного обеспечения. Сумма предварительного ущерба оценивается в 180 миллионов рублей. Басманный суд рассматривает ходатайства о аресте обоих задержанных.

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Басманный суд Москвы арестовал Владимира Шадрина, директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком», по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Шадрин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича до 12 января», — говорится в telegram-канале. Помимо Шадрина под стражу взят генеральный директор компании «Комплайн софт» Антон Менчиков, обвиняемый по аналогичной статье. По информации «Коммерсанта», Шадрин и Менчиц причастны к хищению финансовых средств, выделенных для закупки лицензий программного обеспечения. Сумма предварительного ущерба оценивается в 180 миллионов рублей. Басманный суд рассматривает ходатайства о аресте обоих задержанных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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