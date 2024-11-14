В Москве арестовали топ-менеджера «Ростелекома»

15 ноября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Шадрин и Менчиц причастны к хищению денег для закупки лицензий программного обеспечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Басманный суд Москвы арестовал Владимира Шадрина, директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком», по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Шадрин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича до 12 января», — говорится в telegram-канале. Помимо Шадрина под стражу взят генеральный директор компании «Комплайн софт» Антон Менчиков, обвиняемый по аналогичной статье. По информации «Коммерсанта», Шадрин и Менчиц причастны к хищению финансовых средств, выделенных для закупки лицензий программного обеспечения. Сумма предварительного ущерба оценивается в 180 миллионов рублей. Басманный суд рассматривает ходатайства о аресте обоих задержанных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы арестовал Владимира Шадрина, директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком», по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Шадрин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича до 12 января», — говорится в telegram-канале. Помимо Шадрина под стражу взят генеральный директор компании «Комплайн софт» Антон Менчиков, обвиняемый по аналогичной статье. По информации «Коммерсанта», Шадрин и Менчиц причастны к хищению финансовых средств, выделенных для закупки лицензий программного обеспечения. Сумма предварительного ущерба оценивается в 180 миллионов рублей. Басманный суд рассматривает ходатайства о аресте обоих задержанных.