В Москве арестовали топ-менеджера «Ростелекома»

Басманный суд Москвы арестовал Владимира Шадрина, директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком», по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Шадрин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича до 12 января», — говорится в telegram-канале. Помимо Шадрина под стражу взят генеральный директор компании «Комплайн софт» Антон Менчиков, обвиняемый по аналогичной статье.
По информации «Коммерсанта», Шадрин и Менчиц причастны к хищению финансовых средств, выделенных для закупки лицензий программного обеспечения. Сумма предварительного ущерба оценивается в 180 миллионов рублей. Басманный суд рассматривает ходатайства о аресте обоих задержанных.
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