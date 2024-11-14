Владелец крупнейшего мобильного оператора Украины призвал к миру

Необходимо добиться прекращения конфликта с Россией, заявил глава базирующегося в Нидерландах холдинга VEON Каан Терзиоглу. Компания владеет «Киевстаром», который является крупнейшим мобильным оператором Украины. Терзиоглу подчеркнул, что украинцы заслуживают решения, которое будет достойным и принесет им надежду.
«Каждый взлетающий самолет должен приземлиться в определенной точке. Каждый конфликт должен прекратиться», — сказал Каан Терзиоглу в интервью агентству Bloomberg. Он также упомянул, что украинцам необходимо вернуть надежду и предпринять шаги для восстановления страны.
Терзиоглу прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах в США и связал с ней возможность выхода из украинского кризиса. VEON, возглавляемый Терзиоглу, владеет «Киевстаром», который является крупнейшим мобильным оператором Украины. Холдинг заявил о намерении инвестировать 1 миллиард долларов в развитие цифровой инфраструктуры Украины в период до 2027 года.
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Необходимо добиться прекращения конфликта с Россией, заявил глава базирующегося в Нидерландах холдинга VEON Каан Терзиоглу. Компания владеет «Киевстаром», который является крупнейшим мобильным оператором Украины. Терзиоглу подчеркнул, что украинцы заслуживают решения, которое будет достойным и принесет им надежду. «Каждый взлетающий самолет должен приземлиться в определенной точке. Каждый конфликт должен прекратиться», — сказал Каан Терзиоглу в интервью агентству Bloomberg. Он также упомянул, что украинцам необходимо вернуть надежду и предпринять шаги для восстановления страны. Терзиоглу прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах в США и связал с ней возможность выхода из украинского кризиса. VEON, возглавляемый Терзиоглу, владеет «Киевстаром», который является крупнейшим мобильным оператором Украины. Холдинг заявил о намерении инвестировать 1 миллиард долларов в развитие цифровой инфраструктуры Украины в период до 2027 года.