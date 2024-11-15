Индонезия просит у России вооружение до 2030 года: что взамен получит РФ

Индонезия просит у России вооружение до 2030 года
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Индонезия и Россия усиливают военное сотрудничество
Индонезия и Россия усиливают военное сотрудничество Фото:

Индонезия направила России запрос на поставку вооружений и военной техники на период с 2025 по 2030 год. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин. Он уточнил, что на данный момент рассматривается предложение, а страны уже сотрудничают по семи действующим контрактам.

«Получили заявку от наших коллег в Индонезии на 2025-2030 год», — сказал Булавин РИА новости. По его словам, Россия скоро подготовит соответствующие предложения.

Также Булавин сообщил о подготовке специалистов для Вооруженных сил Индонезии. «В рамках нашего сотрудничества обучено более шести тысяч военных специалистов, включая десятки летчиков для Су-27 на тренажерах», — указал он.

Как ранее отмечал глава Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, Индонезия контролирует важные проливы, которые соединяют Индийский и Тихий океаны. В случае конфликта между США и Китаем страна окажется в центре враждующих сторон, которые попытаются получить контроль над проливами Малайского барьера, приводила РБК слова Куприянова. Поэтому Индонезия хочет избежать прямого втягивания в конфликт либо участвовать в нем на своих условиях. В обмен на поставки вооружения Россия будет получать от Индонезии микрочипы, пишет Pravda.ru.

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Индонезия направила России запрос на поставку вооружений и военной техники на период с 2025 по 2030 год. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин. Он уточнил, что на данный момент рассматривается предложение, а страны уже сотрудничают по семи действующим контрактам. «Получили заявку от наших коллег в Индонезии на 2025-2030 год», — сказал Булавин РИА новости. По его словам, Россия скоро подготовит соответствующие предложения. Также Булавин сообщил о подготовке специалистов для Вооруженных сил Индонезии. «В рамках нашего сотрудничества обучено более шести тысяч военных специалистов, включая десятки летчиков для Су-27 на тренажерах», — указал он. Как ранее отмечал глава Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, Индонезия контролирует важные проливы, которые соединяют Индийский и Тихий океаны. В случае конфликта между США и Китаем страна окажется в центре враждующих сторон, которые попытаются получить контроль над проливами Малайского барьера, приводила РБК слова Куприянова. Поэтому Индонезия хочет избежать прямого втягивания в конфликт либо участвовать в нем на своих условиях. В обмен на поставки вооружения Россия будет получать от Индонезии микрочипы, пишет Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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