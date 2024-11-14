14 ноября 2024

Главкому ВСУ Сырскому предрекли скорое увольнение

© Служба новостей «URA.RU»
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Сырский может покинуть свой пост в скором будущем
Сырский может покинуть свой пост в скором будущем Фото:

Бывший заместитель руководителя Сил специальных операций Украины, отставной генерал Сергей Кривонос предположил возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Именно депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая  — конкретный триггер, который определяет все существующие проблемы. Она открыто критикует главнокомандующего и стала тем самым катализатором, который выявляет все ключевые проблемы», — сказал Кривонос.

Киевские власти, по мнению Кривоноса, используют ее для того, чтобы вину за все свои неудачи свалить на ВСУ. В конце октября Безуглая выдвинула обвинения против Сырского, заявив о его решении перевести авиатехников в пехоту, а также о необоснованных изменениях в командовании бригад. Парламентарий подчеркнула, что в результате этих изменений в должностях остаются лишь немногие избранные.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Сырский доложил Зеленскому о тяжелом положении на фронте.  Особенно сложно украинским военным приходится на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой Народной Республике.

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Бывший заместитель руководителя Сил специальных операций Украины, отставной генерал Сергей Кривонос предположил возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Именно депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая  — конкретный триггер, который определяет все существующие проблемы. Она открыто критикует главнокомандующего и стала тем самым катализатором, который выявляет все ключевые проблемы», — сказал Кривонос. Киевские власти, по мнению Кривоноса, используют ее для того, чтобы вину за все свои неудачи свалить на ВСУ. В конце октября Безуглая выдвинула обвинения против Сырского, заявив о его решении перевести авиатехников в пехоту, а также о необоснованных изменениях в командовании бригад. Парламентарий подчеркнула, что в результате этих изменений в должностях остаются лишь немногие избранные. Ранее URA.RU сообщало о том, что Сырский доложил Зеленскому о тяжелом положении на фронте.  Особенно сложно украинским военным приходится на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой Народной Республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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