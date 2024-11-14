Главкому ВСУ Сырскому предрекли скорое увольнение

Бывший заместитель руководителя Сил специальных операций Украины, отставной генерал Сергей Кривонос предположил возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Именно депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая — конкретный триггер, который определяет все существующие проблемы. Она открыто критикует главнокомандующего и стала тем самым катализатором, который выявляет все ключевые проблемы», — сказал Кривонос.
Киевские власти, по мнению Кривоноса, используют ее для того, чтобы вину за все свои неудачи свалить на ВСУ. В конце октября Безуглая выдвинула обвинения против Сырского, заявив о его решении перевести авиатехников в пехоту, а также о необоснованных изменениях в командовании бригад. Парламентарий подчеркнула, что в результате этих изменений в должностях остаются лишь немногие избранные.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Сырский доложил Зеленскому о тяжелом положении на фронте. Особенно сложно украинским военным приходится на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой Народной Республике.
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