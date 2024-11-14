Согласно недавнему исследованию, большинство населения Великобритании высказались против предоставления Украине возможности разрабатывать собственное ядерное вооружение. Его проводила компания Yougov.
«Исследование показало, что 62% опрошенных не поддерживают идею разработки Украиной ядерного оружия, при этом 38% из них категорически против такого развития событий. Только 18% респондентов выразили поддержку этой инициативе, а 21% не смогли определиться с ответом», — следует из результатов исследования Yougov.
Информация о возможности Украины быстро создать ядерную бомбу появилась на страницах газеты Times, которая ссылается на отчет украинских ученых для министерства обороны страны. В документе утверждается, что в случае сокращения военной помощи со стороны США, Украина сможет разработать ядерное оружие в течение нескольких месяцев.
Президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию, заявив, что создание ядерного оружия в современном мире технически возможно, но остается вопросом способности Украины к таким действиям. Он также отметил, что любые шаги Украины по созданию ядерного арсенала встретят решительную ответную реакцию, и Россия не позволит осуществить такие планы ни при каких обстоятельствах. Путин также подчеркнул, что Россия примет меры, если какая-либо западная страна попытается передать ядерное оружие Украине.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, выразил опасения, что Киев может использовать «грязную бомбу» в качестве провокации против России. Сергей Лавров, Министр иностранных дел РФ, заявил, что поставки вооружений Украине от стран НАТО влияют на эскалацию конфликта и делают эти страны непосредственными участниками конфликта. Он также указал на участие США и НАТО в конфликте через подготовку военных кадров и поставку оружия, что, по его мнению, не способствует переговорному процессу и имеет негативные последствия.
Ранее URA.RU писало о том, что Украина пригрозила разработкой ядерной бомбы, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь. Об этом сообщало издание The Times.
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