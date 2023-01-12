Челябинец устроил дебош в самолете, возвращающемся из Таиланда

Пилоты приняли решение высадить дебошира в Узбекистане Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Челябинской области стал участником дебоша на самолете, летевшего из Бангкока (Таиланд) в Москву. В результате драки одна из пассажирок начала рожать. Лайнер пришлось экстренно посадить в Самарканде (Узбекистан).

«Парнями, устроившими 12 января дебош в самолете, оказались 28-летний Сергей Н. из Красноярского края и 26-летний Андрей А. из Челябинской области. Изначально Сергею не понравилось, что бортпроводница долго не несла ему воды и он стал на нее орать. За нее вступились пассажиры, а на сторону Сергея встал Андрей», — сообщил telegram-канал Baza.

По данным канала, дебоширов отказались повторно сажать на борт и оставили в Узбекистане. Их отвезли в отдел полиции. Также не долетела до России беременная пасажирка. Ее оставили наблюдаться в местной больнице.

По информации «КП-Челябинск», дебошир родился в Магнитогорске. Социальные сети мужчины наполнены фотографиями красивой жизни. Есть там и фото из недавнего путешествия в Таиланд.