В ХМАО на месяц задерживается ввод в строй амбулатории

13 января 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Здание должны были сдать в декабре 2022 года Фото: URA.RU © URA.RU В поселке Локосово (Сургутский район, ХМАО) на месяц задерживается ввод в эксплуатацию амбулатории, заказчиком которой является управление капитального строительства ХМАО. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок строительные работы должны были завершить там 10 декабря 2022 года. «Строительство объекта должно быть закончено не позднее 10 декабря 2022 года. Поставка, монтаж, технологическое присоединение к инженерным сетям и ввод в эксплуатацию технологического оборудования — не позднее срока выполнения второго этапа, который так же закончится 10.12.22», — говорится в документах закупки. Однако, по словам источника, знакомого с ходом строительства, на месте амбулатории пока стоит лишь каркас здания, который не подключен к инженерным сетям. «Но при этом более 25 млн бюджетных средств уже направлено исполнителю по проекту, отсутствуют реальные штрафные санкции за срыв сроков и качество работы», — рассказал telegram-каналу «Ханты, деньги, нефтевышки» источник. На сайте окружного УКСа, где должна идти прямая трансляция происходящего на стройке, висит баннер: «Видеопоток сейчас недоступен». В самом управлении не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревнях ХМАО до конца года введут в эксплуатацию пять медицинских учреждений. В этот список входила и амбулатория в Локосово. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Локосово (Сургутский район, ХМАО) на месяц задерживается ввод в эксплуатацию амбулатории, заказчиком которой является управление капитального строительства ХМАО. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок строительные работы должны были завершить там 10 декабря 2022 года. «Строительство объекта должно быть закончено не позднее 10 декабря 2022 года. Поставка, монтаж, технологическое присоединение к инженерным сетям и ввод в эксплуатацию технологического оборудования — не позднее срока выполнения второго этапа, который так же закончится 10.12.22», — говорится в документах закупки. Однако, по словам источника, знакомого с ходом строительства, на месте амбулатории пока стоит лишь каркас здания, который не подключен к инженерным сетям. «Но при этом более 25 млн бюджетных средств уже направлено исполнителю по проекту, отсутствуют реальные штрафные санкции за срыв сроков и качество работы», — рассказал telegram-каналу «Ханты, деньги, нефтевышки» источник. На сайте окружного УКСа, где должна идти прямая трансляция происходящего на стройке, висит баннер: «Видеопоток сейчас недоступен». В самом управлении не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревнях ХМАО до конца года введут в эксплуатацию пять медицинских учреждений. В этот список входила и амбулатория в Локосово.