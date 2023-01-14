14 января 2023
13 января 2023

Волонтера из Японии восхитила русская зима в ХМАО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, зима, природа, лед, озеро кисегач
Токуяма поразилась красотой снега в Сургуте Фото:

В ХМАО приехала волонтер из Японии Асука Токуяма, чтобы познакомиться с культурой югорчан. Участницу гуманитарной миссии восхитил снег в Сургуте. Об этом сообщается на официальном telegram-канале Гуманитарного корпуса ХМАО.

«Как только мы прилетели в Сургут я поняла, что здесь очень красивый снег. Красота снега меня очень сильно удивила», — делится впечатлениями Асука Токуяма.

Она рассказала, что участники гуманитарной миссии посетили деревню Руссинская Сургутского района. Их встретили с традиционными обрядами, провели мастер-классы, угощали национальными блюдами. На канале гумкорпуса Югры сообщается, что гости также посетили швейную мастерскую, которая изготавливает одежду детям Донбасса.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО вручили подарки инвалидам ДНР. В Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» в Торезе Горловского района ДНР передано 56 пакетов с игрушками, сладостями и канцелярией.

Участников гуманитарной миссии познакомили с традиционными обрядами коренных народов

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В ХМАО приехала волонтер из Японии Асука Токуяма, чтобы познакомиться с культурой югорчан. Участницу гуманитарной миссии восхитил снег в Сургуте. Об этом сообщается на официальном telegram-канале Гуманитарного корпуса ХМАО. «Как только мы прилетели в Сургут я поняла, что здесь очень красивый снег. Красота снега меня очень сильно удивила», — делится впечатлениями Асука Токуяма. Она рассказала, что участники гуманитарной миссии посетили деревню Руссинская Сургутского района. Их встретили с традиционными обрядами, провели мастер-классы, угощали национальными блюдами. На канале гумкорпуса Югры сообщается, что гости также посетили швейную мастерскую, которая изготавливает одежду детям Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО вручили подарки инвалидам ДНР. В Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» в Торезе Горловского района ДНР передано 56 пакетов с игрушками, сладостями и канцелярией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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