Волонтера из Японии восхитила русская зима в ХМАО. Фото, видео

15 января 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Токуяма поразилась красотой снега в Сургуте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО приехала волонтер из Японии Асука Токуяма, чтобы познакомиться с культурой югорчан. Участницу гуманитарной миссии восхитил снег в Сургуте. Об этом сообщается на официальном telegram-канале Гуманитарного корпуса ХМАО. «Как только мы прилетели в Сургут я поняла, что здесь очень красивый снег. Красота снега меня очень сильно удивила», — делится впечатлениями Асука Токуяма. Она рассказала, что участники гуманитарной миссии посетили деревню Руссинская Сургутского района. Их встретили с традиционными обрядами, провели мастер-классы, угощали национальными блюдами. На канале гумкорпуса Югры сообщается, что гости также посетили швейную мастерскую, которая изготавливает одежду детям Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО вручили подарки инвалидам ДНР. В Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» в Торезе Горловского района ДНР передано 56 пакетов с игрушками, сладостями и канцелярией. Участников гуманитарной миссии познакомили с традиционными обрядами коренных народов telegram-канал «Гумкорпус Югра»

В ХМАО приехала волонтер из Японии Асука Токуяма, чтобы познакомиться с культурой югорчан. Участницу гуманитарной миссии восхитил снег в Сургуте. Об этом сообщается на официальном telegram-канале Гуманитарного корпуса ХМАО. «Как только мы прилетели в Сургут я поняла, что здесь очень красивый снег. Красота снега меня очень сильно удивила», — делится впечатлениями Асука Токуяма. Она рассказала, что участники гуманитарной миссии посетили деревню Руссинская Сургутского района. Их встретили с традиционными обрядами, провели мастер-классы, угощали национальными блюдами. На канале гумкорпуса Югры сообщается, что гости также посетили швейную мастерскую, которая изготавливает одежду детям Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО вручили подарки инвалидам ДНР. В Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» в Торезе Горловского района ДНР передано 56 пакетов с игрушками, сладостями и канцелярией.