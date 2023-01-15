В Екатеринбурге показали представление для детей из ДНР и ЛНР

16 января 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Детям из ДНР и ЛНР показали спектакль и вручили подарки (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Артисты екатеринбургского детского театра балета «Щелкунчик» выступили перед детьми из народных республик Донбасса. Об этом рассказал Депутат Законодательного Собрания Свердловской Области Владимир Смирнов. «Сегодня артисты детского театра балета „Щелкунчик“ показали представление для донбасских детей. Мероприятие состоялось в пункте временного размещения жителей ДНР, ЛНР и Украины», — сообщил Смирнов на своей странице «Вконтакте». Депутат добавил, что мереприятие прошло при поддержке партии «Единая Россия». «Поприветствовал всех собравшихся гостей и вручил детям подарки», — добавил Смирнов. Ранее URA.RU рассказывало о свердловских силовиках, приготовившим подарки для детей ДНР. Представители ФСИН по УрФО отправили детям десять тысяч подарков на Новый год.

Артисты екатеринбургского детского театра балета «Щелкунчик» выступили перед детьми из народных республик Донбасса. Об этом рассказал Депутат Законодательного Собрания Свердловской Области Владимир Смирнов. «Сегодня артисты детского театра балета „Щелкунчик“ показали представление для донбасских детей. Мероприятие состоялось в пункте временного размещения жителей ДНР, ЛНР и Украины», — сообщил Смирнов на своей странице «Вконтакте». Депутат добавил, что мереприятие прошло при поддержке партии «Единая Россия». «Поприветствовал всех собравшихся гостей и вручил детям подарки», — добавил Смирнов. Ранее URA.RU рассказывало о свердловских силовиках, приготовившим подарки для детей ДНР. Представители ФСИН по УрФО отправили детям десять тысяч подарков на Новый год.