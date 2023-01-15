15 января 2023

В Челябинске снесут пять многоквартирных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома из аварийного фонда уже были расселены Фото:

В Челябинске снесут пять многоквартирных домов из аварийного фонда. Жители домов уже расселены, сообщила на аппаратном совещании 16 января заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В Челябинске в отношении пяти многоквартирных домов из аварийного фонда принято решение о сносе. Собственники квартир из данных объектов уже были расселены», — сообщила Рыльская.

По ее словам, с первого января в новое жилье переехали три семьи. Площадь расселения составила 76,6 квадратных метров. В работе находятся еще десять семей, которым также предоставляются жилые помещения и заключаются соглашения с собственниками.

К концу 2022 года в Челябинске демонтировали жилые дома из аварийного фонда на улицах, Зотова, Красноармейской и Доватора. Также было разрушено нежилое знание поста ДПС на Бродокалмакском тракте.

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В Челябинске снесут пять многоквартирных домов из аварийного фонда. Жители домов уже расселены, сообщила на аппаратном совещании 16 января заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В Челябинске в отношении пяти многоквартирных домов из аварийного фонда принято решение о сносе. Собственники квартир из данных объектов уже были расселены», — сообщила Рыльская. По ее словам, с первого января в новое жилье переехали три семьи. Площадь расселения составила 76,6 квадратных метров. В работе находятся еще десять семей, которым также предоставляются жилые помещения и заключаются соглашения с собственниками. К концу 2022 года в Челябинске демонтировали жилые дома из аварийного фонда на улицах, Зотова, Красноармейской и Доватора. Также было разрушено нежилое знание поста ДПС на Бродокалмакском тракте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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