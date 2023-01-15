В ХМАО уволенный за экстремизм художник не явился в суд

В ХМАО уволенный за экстремизм художник подал в суд на работодателя и не пришел на заседание

16 января 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Судебное заседание прошло без истца Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске бывший преподаватель «Детской школы искусств № 1» Артем Мунтян подал в суд на руководство школы, чтобы восстановиться на работе, но сам не явился на заседание. Мунтяна и заявленного им свидетеля прождали около получаса, и слушание по делу прошло без него, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Мунтян, ранее уволенный по жалобе родителей учеников и заявлявший об увольнении из-за обвинений в экстремизме, подал в суд на руководство ДШИ № 1, чтобы оспорить увольнение. Однако сам он на слушание по делу не явился. Судья прождала его около получаса, Мунтяна и заявленного им свидетеля несколько раз пытались найти, но в итоге допрос ответчика — директора ДШИ Ирины Чижевской — и свидетелей с его стороны проходил без истца», — сообщает журналист. Директор ДШИ заявила двух свидетелей со стороны ответчика: уборщицу и преподавателя, который после увольнения Мунтяна ведет его классы. Первый свидетель описал, где находилась скульптура с нецензурными надписями — именно она стала основанием для увольнения Мунтяна по статье. «Там были надписи всякие разные, но я не вчитывалась, пыль протирала — подумала, что там пожелания детей», — уточнила уборщица. Второй свидетель — педагог ДШИ — заявил о жалобах детей, которые, по ее словам, пытались сообщить о непристойных записях на скульптуре. Данные детей преподаватель в ходе заседания не оглашала. Далее Чижевская заявила ходатайство о проведении психолингвистической экспертизы в НВГУ. Судья уточнила, что из-за отсутствия фото и видео спорного объекта суд заявил ходатайство о предоставлении доказательств в правоохранительные органы, но на дату проведения заседания ответ не был получен. Следующее заседание по делу Мунтяна намечено на 6 февраля 2023 года. Ранее URA.RU писало о заявлении нижневартовского драматурга Алексея Житковского, сообщившего об обысках у Мунтяна. По словам Житковского, у Мунтяна изъяли технику и отпустили его после опроса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске бывший преподаватель «Детской школы искусств № 1» Артем Мунтян подал в суд на руководство школы, чтобы восстановиться на работе, но сам не явился на заседание. Мунтяна и заявленного им свидетеля прождали около получаса, и слушание по делу прошло без него, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Мунтян, ранее уволенный по жалобе родителей учеников и заявлявший об увольнении из-за обвинений в экстремизме, подал в суд на руководство ДШИ № 1, чтобы оспорить увольнение. Однако сам он на слушание по делу не явился. Судья прождала его около получаса, Мунтяна и заявленного им свидетеля несколько раз пытались найти, но в итоге допрос ответчика — директора ДШИ Ирины Чижевской — и свидетелей с его стороны проходил без истца», — сообщает журналист. Директор ДШИ заявила двух свидетелей со стороны ответчика: уборщицу и преподавателя, который после увольнения Мунтяна ведет его классы. Первый свидетель описал, где находилась скульптура с нецензурными надписями — именно она стала основанием для увольнения Мунтяна по статье. «Там были надписи всякие разные, но я не вчитывалась, пыль протирала — подумала, что там пожелания детей», — уточнила уборщица. Второй свидетель — педагог ДШИ — заявил о жалобах детей, которые, по ее словам, пытались сообщить о непристойных записях на скульптуре. Данные детей преподаватель в ходе заседания не оглашала. Далее Чижевская заявила ходатайство о проведении психолингвистической экспертизы в НВГУ. Судья уточнила, что из-за отсутствия фото и видео спорного объекта суд заявил ходатайство о предоставлении доказательств в правоохранительные органы, но на дату проведения заседания ответ не был получен. Следующее заседание по делу Мунтяна намечено на 6 февраля 2023 года. Ранее URA.RU писало о заявлении нижневартовского драматурга Алексея Житковского, сообщившего об обысках у Мунтяна. По словам Житковского, у Мунтяна изъяли технику и отпустили его после опроса.