Прокуратура потребовала отправить отца Сергия в колонию на семь лет за экстремизм

16 января 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Отца Сергия обвиняют в экстремизме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокуратура попросила суд отправить в колонию на семь лет экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), который обвиняется в экстремизме. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков. Запрашиваемое наказание включает и тот срок, который Романов получил ранее. «Для отца Сергия гособвинитель запросил по совокупности преступлений с учетом приговора Измайловского суда семь лет», — сообщил Бабиков. Заседание проходило в Бабушкинском суде Москвы. Вместе с отцом Сергием по делу об экстремизме проходит его помощник Всеволод Могучев, который также был арестован. Ему прокуратура попросила назначить пять лет колонии По версии следствия, он был причастен к деятельности отца Сергия. В 2021 Романов получил 3,5 года колонии за склонение к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания. Новым приговором наказание Романова может быть увеличено на шесть лет. Следователи считают, что преступления Романова связаны с периодом, когда он проводил проповеди в Среднеуральском женском монастыре.

Прокуратура попросила суд отправить в колонию на семь лет экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), который обвиняется в экстремизме. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков. Запрашиваемое наказание включает и тот срок, который Романов получил ранее. «Для отца Сергия гособвинитель запросил по совокупности преступлений с учетом приговора Измайловского суда семь лет», — сообщил Бабиков. Заседание проходило в Бабушкинском суде Москвы. Вместе с отцом Сергием по делу об экстремизме проходит его помощник Всеволод Могучев, который также был арестован. Ему прокуратура попросила назначить пять лет колонии По версии следствия, он был причастен к деятельности отца Сергия. В 2021 Романов получил 3,5 года колонии за склонение к суициду, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания. Новым приговором наказание Романова может быть увеличено на шесть лет. Следователи считают, что преступления Романова связаны с периодом, когда он проводил проповеди в Среднеуральском женском монастыре.