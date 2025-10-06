Путин принял кадровые решения в Свердловской области

Путин назначил новых судей в Свердловской области
Указ о назначении Путин подписал 6 октября
Указ о назначении Путин подписал 6 октября

В Свердловской области указом президента России Владимира Путина назначены семь новых судей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Судьями Свердловского областного суда назначены Юлия Власенко, Ольга Жернакова, Александр Никифоров, Татьяна Пожарская», — пояснили в инстанции. Судьей Белоярского райсуда назначена Елена Котова, Талицкого райсуда — Алена Протасова, Шалинского райсуда — Наталья Ошуркова.

Еще в марте 2025-го Путин утвердил в должности шестерых судей на Среднем Урале. Тогда же на второй шестилетний срок был назначен председатель облсуда Владимир Дмитриев.

