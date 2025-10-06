Путин принял кадровые решения в Свердловской области

В Свердловской области указом президента России Владимира Путина назначены семь новых судей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
«Судьями Свердловского областного суда назначены Юлия Власенко, Ольга Жернакова, Александр Никифоров, Татьяна Пожарская», — пояснили в инстанции. Судьей Белоярского райсуда назначена Елена Котова, Талицкого райсуда — Алена Протасова, Шалинского райсуда — Наталья Ошуркова.
Еще в марте 2025-го Путин утвердил в должности шестерых судей на Среднем Урале. Тогда же на второй шестилетний срок был назначен председатель облсуда Владимир Дмитриев.
