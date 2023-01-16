Врач объяснила, что делать свердловчанам при травмах из-за гололедицы

Врач: пациенту с травмой необходимо оказать первую помощь

Зимой свердловчане чаще обращаются в равмпункты Фото: Анна Майорова © URA.RU

При наступлении зимы частота обращений за помощью в медицинские учреждения по поводу травм увеличивается в несколько раз. Как помочь пострадавшему и какие действия могут, наоборот, угрожать здоровью, рассказала URA.RU кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Основная рекомендация при любой травме с острой болью — обратиться к врачу или в травмпункт. Только медицинский специалист может определить вид травмы, заподозрить скрытые нарушения по итогам осмотра. Если пострадали голова и позвоночник, грудь, живот, при этом есть острая боль, тошнота, головокружение — нужно без промедления вызывать скорую помощь», — говорит специалист.

До получения медицинской помощи можно сделать пострадавшему холодный компресс, чтобы уменьшить отек и боль. «Также необходимо зафиксировать поврежденную часть тела, обеспечить ее покой. Если под рукой нет аптечки, для этого подойдут подручные средства и предметы», — делится Демьяновская.

Однако нельзя выпрямлять поврежденную конечность — необходимо оставить ее в положении, которое наиболее удобно для человека. «Есть ситуации, когда лучше ничего не делать с пострадавшим. Иначе можно только навредить. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно вправлять вывихнутую конечность. Также призываю не поднимать и не переворачивать человека при подозрении на повреждение позвоночника, если он не может пошевелиться, не чувствует конечность или из головы идет кровь. Это тоже критические случаи, когда нужно незамедлительно вызвать скорую», — предупреждает эксперт «Гемотеста».

Если удар пришелся по носу и из него пошла кровь, неправильно запрокидывать голову. Это может спровоцировать головокружение вплоть до обморока. «Чтобы остановить кровотечение, желательно сделать тампон из стерильной ваты и как можно скорее попасть на прием к врачу-травматологу, который исключит переломы костей лицевого черепа. В случае попадания снежка в глаза и при болевых ощущениях необходимо закрыть пострадавший глаз стерильной марлевой салфеткой и обратиться к врачу-офтальмологу», — резюмировала Екатерина Демьяновская.

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