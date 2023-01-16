16 января 2023

Две пермские школы вошли в список лучших в России

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Школы оценивались по результатам участия в олимпиадах Фото:

Две школы в Перми вошли в 200 лучших по всей стране. В топ попали школы №9 и №146, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В Пермском крае две школы вошли в топ-200 лучших образовательных учреждений России по итогам подготовки учащихся по математике и естественным наукам. В список попали пермские школы №146 и №9 им. А. С. Пушкина», — передает сайт кабмина. Рейтинг был составлен образовательным центром «Сириус».

Школы оценивались по результатам участия в олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и других конкурсах. В топ вошли образовательные учреждения только из 59 регионов страны. Учащиеся этих заведений показывали результаты по наиболее востребованным направлениям научно-технологического развития России.

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Две школы в Перми вошли в 200 лучших по всей стране. В топ попали школы №9 и №146, сообщает сайт правительства Пермского края. «В Пермском крае две школы вошли в топ-200 лучших образовательных учреждений России по итогам подготовки учащихся по математике и естественным наукам. В список попали пермские школы №146 и №9 им. А. С. Пушкина», — передает сайт кабмина. Рейтинг был составлен образовательным центром «Сириус». Школы оценивались по результатам участия в олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и других конкурсах. В топ вошли образовательные учреждения только из 59 регионов страны. Учащиеся этих заведений показывали результаты по наиболее востребованным направлениям научно-технологического развития России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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