Две пермские школы вошли в список лучших в России

17 января 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Школы оценивались по результатам участия в олимпиадах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Две школы в Перми вошли в 200 лучших по всей стране. В топ попали школы №9 и №146, сообщает сайт правительства Пермского края. «В Пермском крае две школы вошли в топ-200 лучших образовательных учреждений России по итогам подготовки учащихся по математике и естественным наукам. В список попали пермские школы №146 и №9 им. А. С. Пушкина», — передает сайт кабмина. Рейтинг был составлен образовательным центром «Сириус». Школы оценивались по результатам участия в олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и других конкурсах. В топ вошли образовательные учреждения только из 59 регионов страны. Учащиеся этих заведений показывали результаты по наиболее востребованным направлениям научно-технологического развития России.

Две школы в Перми вошли в 200 лучших по всей стране. В топ попали школы №9 и №146, сообщает сайт правительства Пермского края. «В Пермском крае две школы вошли в топ-200 лучших образовательных учреждений России по итогам подготовки учащихся по математике и естественным наукам. В список попали пермские школы №146 и №9 им. А. С. Пушкина», — передает сайт кабмина. Рейтинг был составлен образовательным центром «Сириус». Школы оценивались по результатам участия в олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и других конкурсах. В топ вошли образовательные учреждения только из 59 регионов страны. Учащиеся этих заведений показывали результаты по наиболее востребованным направлениям научно-технологического развития России.