В МИД РФ жестко ответили на новый пакет санкций ЕС

МИД РФ, в ответ на санкции Евросоюза, запретил въезд в Россию гражданам, которые участвуют в оказании военной помощи Украине и имеют антироссийскую позицию. Об этом сообщается в telegram-канале министерства.
«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, гражданам которых запрещен въезд на территорию нашего государства», — передает официальный telegram-канал МИД РФ. В заявлении отмечается, что будет запрещен въезд гражданам ЕС, которые оказывали помощь в поставках военной помощи Украине.
В тексте также сообщается, что теперь в Россию нельзя въехать гражданам ЕС, которые замечены в антироссийской позиции. В МИДе добавили, что любые действия стран Запада будут иметь последствия.
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МИД РФ, в ответ на санкции Евросоюза, запретил въезд в Россию гражданам, которые участвуют в оказании военной помощи Украине и имеют антироссийскую позицию. Об этом сообщается в telegram-канале министерства. «В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, гражданам которых запрещен въезд на территорию нашего государства», — передает официальный telegram-канал МИД РФ. В заявлении отмечается, что будет запрещен въезд гражданам ЕС, которые оказывали помощь в поставках военной помощи Украине. В тексте также сообщается, что теперь в Россию нельзя въехать гражданам ЕС, которые замечены в антироссийской позиции. В МИДе добавили, что любые действия стран Запада будут иметь последствия.