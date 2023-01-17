В МИД РФ жестко ответили на новый пакет санкций ЕС

МИД РФ запретил въезд в страну жителям ЕС с антироссийской позицией
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День Государственного флага. Москва, мид россии, триколор, шествие, флаг россии
Части граждан ЕС будет запрещен въезд в Россию, сообщили в МИД Фото:
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МИД РФ, в ответ на санкции Евросоюза, запретил въезд в Россию гражданам, которые участвуют в оказании военной помощи Украине и имеют антироссийскую позицию. Об этом сообщается в telegram-канале министерства.

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, гражданам которых запрещен въезд на территорию нашего государства», — передает официальный telegram-канал МИД РФ. В заявлении отмечается, что будет запрещен въезд гражданам ЕС, которые оказывали помощь в поставках военной помощи Украине.

В тексте также сообщается, что теперь в Россию нельзя въехать гражданам ЕС, которые замечены в антироссийской позиции. В МИДе добавили, что любые действия стран Запада будут иметь последствия.

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МИД РФ, в ответ на санкции Евросоюза, запретил въезд в Россию гражданам, которые участвуют в оказании военной помощи Украине и имеют антироссийскую позицию. Об этом сообщается в telegram-канале министерства. «В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, гражданам которых запрещен въезд на территорию нашего государства», — передает официальный telegram-канал МИД РФ. В заявлении отмечается, что будет запрещен въезд гражданам ЕС, которые оказывали помощь в поставках военной помощи Украине. В тексте также сообщается, что теперь в Россию нельзя въехать гражданам ЕС, которые замечены в антироссийской позиции. В МИДе добавили, что любые действия стран Запада будут иметь последствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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