Россиянам раскрыли, что надо сделать, чтобы точно не заболеть осенью

В сезон вирусов осенью необходимо не забывать про прививки. Врач-терапевт Александр Новиков рекомендовал россиянам комплексный подход к подготовке организма. Специалист советует сочетать своевременную вакцинацию с коррекцией образа жизни для усиления иммунной защиты.
“Рекомендую делать прививки от гриппа особенно в период с сентября по октябрь, так как затем начинается всплеск заболеваемости. Не стоит забывать про прививки от COVID-19 и делать ревакцинацию каждые 6-12 месяцев. Советую помнить и про прививки, которые защищают от пневмонии и коклюша”, — сказал терапевт в разговоре с "Лентой.ру".
Новиков обратил внимание, что пневмококковая прививка незаслуженно остается без должного внимания со стороны пациентов, хотя она обеспечивает защиту от ряда опасных заболеваний, включая пневмонию, менингит, сепсис и отиты. Особую значимость эта вакцина имеет для лиц старше 50 лет, курильщиков, а также пациентов, страдающих ХОБЛ, астмой, диабетом и сердечно-сосудистыми патологиями.
Врач рекомендует комплексный подход к укреплению иммунитета, включающий соблюдение режима полноценного сна, поскольку недосып ослабляет защитные функции организма. Сбалансированное питание с обязательным включением овощей и фруктов рекомендуется для восполнения дефицита витаминов и минералов. Также важна регулярная физическая активность, необходимая для поддержания эффективной работы иммунной системы.
Ранее специалисты РНИМУ им. Пирогова предупредили о приближающемся сезоне гриппа. По словам доцента Ивана Коновалова, в этом году ожидается распространение гонконгского и свиного штаммов вируса. Как отметил специалист, вирусные штаммы H1N1 и H3N2, также называемые свиным и гонконгским гриппом, сопровождаются выраженным повышением температуры тела до 38–39 градусов, лихорадкой и могут приводить к тяжелым осложнениям. К числу возможных последствий относятся миокардит — воспаление сердечной мышцы, а также воспалительные процессы в почках.
