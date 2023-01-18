Умер известный челябинский актер театра и кино Дмитрий Варфоломеев

18 января 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

На момент смерти актеру было 56 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске на 57 году жизни умер известный актер театра и кино Дмитрий Варфоломеев. Актер ушел из жизни 17 января, сообщил брат актера Антон Варфоломеев на своей личной странице ВКонтакте. «Сегодня в 17.50 ушел родной брат Дмитрий Леонардович Варфоломеев. Дмитрий Варфоломеев родился 12 октября 1966 года», — написал Антон Варфоломеев. Брат Дмитрия Варфоломеева сообщил также, что конец года актер провел в больнице в тяжелом состоянии. Там он скончался от инсульта. Дмитрий Варфоломеев участвовал в постановках Красноярского театра драмы, Красноярского краевого театра кукол, Горно-Алтайского театра драмы, театра имени Рубена Симонова и Магнитогорского театра драмы. Также он успел сняться в сериалах «Любовь моя» (2005), «Супруги» (2010) и «Старое дело-3». Дмитрий Варфоломеев был творческим человеком, успешным как в кино, так и на театральной сцене. Актер успел сняться в сериалах «Любовь моя» (2005), «Супруги» (2010) и «Старое дело-3» Фото: сайт «31 канала»

В Челябинске на 57 году жизни умер известный актер театра и кино Дмитрий Варфоломеев. Актер ушел из жизни 17 января, сообщил брат актера Антон Варфоломеев на своей личной странице ВКонтакте. «Сегодня в 17.50 ушел родной брат Дмитрий Леонардович Варфоломеев. Дмитрий Варфоломеев родился 12 октября 1966 года», — написал Антон Варфоломеев. Брат Дмитрия Варфоломеева сообщил также, что конец года актер провел в больнице в тяжелом состоянии. Там он скончался от инсульта. Дмитрий Варфоломеев участвовал в постановках Красноярского театра драмы, Красноярского краевого театра кукол, Горно-Алтайского театра драмы, театра имени Рубена Симонова и Магнитогорского театра драмы. Также он успел сняться в сериалах «Любовь моя» (2005), «Супруги» (2010) и «Старое дело-3». Дмитрий Варфоломеев был творческим человеком, успешным как в кино, так и на театральной сцене.