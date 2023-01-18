Под Нижним Тагилом приземлился самый большой в мире вертолет. Фото

Ми-26Т отвезет корпус другого вертолета на ремонт (архивное фото) Размик Закарян © URA.RU

На аэродроме Быньги под Нижним Тагилом приземлился вертолет Ми-26Т, который считается самым большим в мире. Об этом сообщил начальник аэродрома Александр Новоселов.

«Только у нас на аэродроме прилетают такие маленькие птички!» – написал Новоселов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», разместив фото Ми-26Т, приземлившимся на аэропорт.

Вертолет перевезет другой корпус Ми-26, который также временно оставлен на аэродроме. Новоселов в соцсети написал, что фюзеляж воздушного судна отправят на ремонт с помощью приземлившегося борта. Начальник аэродрома поделился кадрами, пошутив, что внутри поместится два небольших самолета.

Вертолет Ми-26Т приземлился на аэродроме Быньги Фото: Александр Новоселов, "ВКонтакте"