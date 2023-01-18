Под Нижним Тагилом приземлился самый большой в мире вертолет. Фото

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Интервью и полет с пилотом в аэродроме Логиново. Екатеринбург
Ми-26Т отвезет корпус другого вертолета на ремонт (архивное фото)

На аэродроме Быньги под Нижним Тагилом приземлился вертолет Ми-26Т, который считается самым большим в мире. Об этом сообщил начальник аэродрома Александр Новоселов.

«Только у нас на аэродроме прилетают такие маленькие птички!» – написал Новоселов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», разместив фото Ми-26Т, приземлившимся на аэропорт.

Вертолет перевезет другой корпус Ми-26, который также временно оставлен на аэродроме. Новоселов в соцсети написал, что фюзеляж воздушного судна отправят на ремонт с помощью приземлившегося борта. Начальник аэродрома поделился кадрами, пошутив, что внутри поместится два небольших самолета.

Вертолет Ми-26Т приземлился на аэродроме Быньги
Вертолет Ми-26Т приземлился на аэродроме Быньги
Фото: Александр Новоселов, "ВКонтакте"
Ми-26Т отвезет на ремонт корпус другого вертолета
Ми-26Т отвезет на ремонт корпус другого вертолета
Фото: Александр Новоселов, "ВКонтакте"

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На аэродроме Быньги под Нижним Тагилом приземлился вертолет Ми-26Т, который считается самым большим в мире. Об этом сообщил начальник аэродрома Александр Новоселов. «Только у нас на аэродроме прилетают такие маленькие птички!» – написал Новоселов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», разместив фото Ми-26Т, приземлившимся на аэропорт. Вертолет перевезет другой корпус Ми-26, который также временно оставлен на аэродроме. Новоселов в соцсети написал, что фюзеляж воздушного судна отправят на ремонт с помощью приземлившегося борта. Начальник аэродрома поделился кадрами, пошутив, что внутри поместится два небольших самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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