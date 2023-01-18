Под Нижним Тагилом приземлился самый большой в мире вертолет. Фото

Ми-26Т отвезет корпус другого вертолета на ремонт (архивное фото)
На аэродроме Быньги под Нижним Тагилом приземлился вертолет Ми-26Т, который считается самым большим в мире. Об этом сообщил начальник аэродрома Александр Новоселов.
«Только у нас на аэродроме прилетают такие маленькие птички!» – написал Новоселов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», разместив фото Ми-26Т, приземлившимся на аэропорт.
Вертолет перевезет другой корпус Ми-26, который также временно оставлен на аэродроме. Новоселов в соцсети написал, что фюзеляж воздушного судна отправят на ремонт с помощью приземлившегося борта. Начальник аэродрома поделился кадрами, пошутив, что внутри поместится два небольших самолета.
Вертолет Ми-26Т приземлился на аэродроме Быньги
Ми-26Т отвезет на ремонт корпус другого вертолета
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