Зеленский сообщил о дефиците снарядов у ВСУ

ВСУ страдают от дефицита боеприпасов, уточнил Владимир Зеленский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от дефицита снарядов и боеприпасов. Об этом заявил президент украины Владимир Зеленский в ходе «Украинского завтрака» в Давосе.
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