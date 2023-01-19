Власти ХМАО ищут сотрудников в ключевой департамент

Департамент в ХМАО набирает сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент промышленности ХМАО открыл набор сотрудников в управление по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Вакансии опубликованы на портале «Госслужба».

«Департамент промышленности ХМАО — Югры, вакансия для замещения вакантной должности. Начальник отдела по обращению с ТКО, заместитель начальника управления — начальник регулирования деятельности в сфере ТКО, главный специалист — эксперт отдела регулирования деятельности в сфере ТКО, консультант отдела регулирования деятельности в сфере ТКО», — перечень вакансий на портале.

Начальнику отдела и заместителю начальника управления предлагается заработная плата от 90 до 120 тысяч рублей, главный специалист — эксперт сможет получать от 57 до 85 тысяч рублей, а консультант отдела может претендовать на зарплату от 80 до 100 тысяч рублей. Заявки на конкурс принимаются с 20 января по 9 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кондинского района ХМАО объявила конкурс на должность заместителя главы муниципального образования, для включения в кадровый резерв. Соискателю предлагается заработная плата от 128 до 176 тысяч рублей.