Юрист напомнил, какие выплаты положены после увольнения

Юрист Виноградов: после увольнения сотрудник вправе рассчитывать на выплаты от работодателя

21 января 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Бывший сотрудник после увольнения может получить выплаты от работодателя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший сотрудник после увольнения может рассчитывать на ряд выплат от прошлого работодателя. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. «Например, если в течение 30 календарных дней после увольнения человек не вышел на новую работу и при этом взял больничный лист, то дни нетрудоспособности должен оплатить предыдущий работодатель», — сообщил агентству «Прайм» Виноградов. Также из-за увольнения сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, работодатель должен выплачивать на протяжении недели или двух месяцев выходное пособие в размере среднего заработка. Помимо этого, с организации можно потребовать проценты за просрочку в случае, если после увольнения деньги не выплатили. Размер таких выплат составляет 1/150 ставки Центробанка РФ за каждый день, пояснил юрист. Ранее бизнес-коуч Анна Жюсталь рассказала, что высокая инфляция и ценность сотрудника на рынке помогут убедить работодателя в повышении зарплаты. Также эксперты посоветовали не занимать выжидательной позиции и заниматься самопиаром, чтобы добиться желаемого.

Бывший сотрудник после увольнения может рассчитывать на ряд выплат от прошлого работодателя. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. «Например, если в течение 30 календарных дней после увольнения человек не вышел на новую работу и при этом взял больничный лист, то дни нетрудоспособности должен оплатить предыдущий работодатель», — сообщил агентству «Прайм» Виноградов. Также из-за увольнения сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, работодатель должен выплачивать на протяжении недели или двух месяцев выходное пособие в размере среднего заработка. Помимо этого, с организации можно потребовать проценты за просрочку в случае, если после увольнения деньги не выплатили. Размер таких выплат составляет 1/150 ставки Центробанка РФ за каждый день, пояснил юрист. Ранее бизнес-коуч Анна Жюсталь рассказала, что высокая инфляция и ценность сотрудника на рынке помогут убедить работодателя в повышении зарплаты. Также эксперты посоветовали не занимать выжидательной позиции и заниматься самопиаром, чтобы добиться желаемого.