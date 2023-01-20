Юрист напомнил, какие выплаты положены после увольнения

Бывший сотрудник после увольнения может рассчитывать на ряд выплат от прошлого работодателя. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.
«Например, если в течение 30 календарных дней после увольнения человек не вышел на новую работу и при этом взял больничный лист, то дни нетрудоспособности должен оплатить предыдущий работодатель», — сообщил агентству «Прайм» Виноградов. Также из-за увольнения сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, работодатель должен выплачивать на протяжении недели или двух месяцев выходное пособие в размере среднего заработка.
Помимо этого, с организации можно потребовать проценты за просрочку в случае, если после увольнения деньги не выплатили. Размер таких выплат составляет 1/150 ставки Центробанка РФ за каждый день, пояснил юрист.
Ранее бизнес-коуч Анна Жюсталь рассказала, что высокая инфляция и ценность сотрудника на рынке помогут убедить работодателя в повышении зарплаты. Также эксперты посоветовали не занимать выжидательной позиции и заниматься самопиаром, чтобы добиться желаемого.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Бывший сотрудник после увольнения может рассчитывать на ряд выплат от прошлого работодателя. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. «Например, если в течение 30 календарных дней после увольнения человек не вышел на новую работу и при этом взял больничный лист, то дни нетрудоспособности должен оплатить предыдущий работодатель», — сообщил агентству «Прайм» Виноградов. Также из-за увольнения сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, работодатель должен выплачивать на протяжении недели или двух месяцев выходное пособие в размере среднего заработка. Помимо этого, с организации можно потребовать проценты за просрочку в случае, если после увольнения деньги не выплатили. Размер таких выплат составляет 1/150 ставки Центробанка РФ за каждый день, пояснил юрист. Ранее бизнес-коуч Анна Жюсталь рассказала, что высокая инфляция и ценность сотрудника на рынке помогут убедить работодателя в повышении зарплаты. Также эксперты посоветовали не занимать выжидательной позиции и заниматься самопиаром, чтобы добиться желаемого.