Украинка сочла «подставой» запрет поливать Россию грязью на конкурсе «Мисс Вселенная»

Украинской участнице конкурса «Мисс Вселенная» Виктории Апананасенко организаторы запретили высказываться против России в ходе своего выступления. Из-за этого она обрушилась на них с обвинениями в «подставе».
«Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. <…> Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего. Мне очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире, что конфликт продолжается», — завила Апанасенко в интервью украинскому изданию KP.UA.
Ранее Апананасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022» Анной Линниковой во время фотосессии в ходе нынешнего конкурса. По словам очевидцев, девушка постаралась встать как можно дальше от россиянки. Несколько позднее представительница Украины на конкурсе обвинила в скандале Линникову, которая сама якобы не захотела стоять рядом с ней.
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Украинской участнице конкурса «Мисс Вселенная» Виктории Апананасенко организаторы запретили высказываться против России в ходе своего выступления. Из-за этого она обрушилась на них с обвинениями в «подставе». «Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. <…> Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего. Мне очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире, что конфликт продолжается», — завила Апанасенко в интервью украинскому изданию KP.UA. Ранее Апананасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022» Анной Линниковой во время фотосессии в ходе нынешнего конкурса. По словам очевидцев, девушка постаралась встать как можно дальше от россиянки. Несколько позднее представительница Украины на конкурсе обвинила в скандале Линникову, которая сама якобы не захотела стоять рядом с ней.